شركة الإلكترونيات المتقدمة تعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مؤتمر ليب 2024

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – إحدى شركات SAMI – مشاركتها في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024، الذي يُعد المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، والذي يُقام في المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

ويشكل هذا الحدث منصة عالمية لرواد التقنية والشركات الناشئة، وسيكون بمنزلة نقطة التقاء لأكثر من 172,000 مختص بقطاع التقنية الذين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف أحدث التوجهات، وأبرز الابتكارات، وكذلك التواصل مع صنّاع التغيير في القطاع.

وتهدف شركة الإلكترونيات المتقدمة من مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز مكانتها شركة سعودية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية، والخدمات التقنية، فضلًا عن حلول الأمن السيبراني، وتعتزم الشركة استعراض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الرقمية.

وتعليقًا على المشاركة في المؤتمر؛ قال المهندس زيـاد المسلّم؛ الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة: “نتطلع لعرض أحدث ابتكاراتنا وقدراتنا التقنية في جناحنا في مؤتمر ليب 2024، الذي يواكب الحراك الواسع الذي تشهده المملكة والمنطقة في قطاع التقنية ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعزز الجهود الرامية إلى المساهمة بتحول بلادنا إلى وجهة رئيسية للابتكار وتطوير التقنيات الصاعدة على مستوى العالم، كما تؤدي هذه المنصات الدولية الرائدة دورًا محوريًا في الارتقاء بإمكاناتنا وقدراتنا التقنية، وتتيح فرصة فريدة للتفاعل مع رواد التقنية عالميًا، واستطلاع آفاق الشراكة وفرص التعاون، واستكشاف أهم الابتكارات كذلك، يمكّن الحدث المنشآت السعودية من إبراز قدراتها التقنية للعالم، وتعزيز قدراتها التنافسية دوليًا”.

نلتقيكم في الحدث التقني الأكبر #ليب24، حيث نستعرض في جناح #الإلكترونيات_المتقدمة آفاقًا جديدة حول التقنيات الحديثة وأبرز ابتكاراتنا وقدراتنا التقنية. — الإلكترونيات المتقدمة (@AECSaudiArabia) February 29, 2024

وتعتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة تقديم منتجاتها وحلولها المختلفة عبر خمس مناطق رئيسيةٍ: الذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية، وحلول الأمن السيبراني، وخدمات تقنية المعلومات، وقدرات الشركة، ليجسد جناح الشركة بنحو كامل إمكانات متنوعة وواسعة في العديد من القطاعات، ويجسد طموحها للتوسع عبر تعزيز العلاقات مع قادة الشركات في المؤتمر.

الجدير بالذكر أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من مؤتمر ليب 2024 لتفعيل رؤيتها الطموحة، وتعزيز مساهمتها في الابتكار عالميًا، وسيشكل حضورها في المؤتمر خطوة مهمة لترسيخ مكانتها مع مطوري التقنية على مستوى العالم.