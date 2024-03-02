روبلوكس تتخلى عن مستخدمي لينكس

تفيد التقارير بأن روبلوكس تخلت عن مستخدمي لينكس، إذ إن الإصدار الحديث يمنع عمل منصة الألعاب مع Wine، وهي طبقة التوافق التي تتيح تشغيل العديد من ألعاب ويندوز عبر أنظمة لينكس.

ويؤدي هذا المنع إلى ظهور رسالة خطأ تفيد بأن طبقة التوافق Wine غير مدعومة حتى عند إضافة الأدوات الخاصة بمنصة الألعاب، مثل Vinegar و Grapejuice.

وقالت المتحدثة باسم منصة الألعاب، سامانثا سبيلمان: “نؤكد عدم وجود أي تغيير من جانبنا بخصوص منع لينكس أو Steam Deck على وجه التحديد وذلك نظرًا إلى أن روبلوكس لم تدعم لينكس أو Steam Deck رسميًا أبدًا”.

وأضافت سبيلمان: “نعمل باستمرار على تحسين وظيفة Hyperion لمكافحة الغش، لذلك من الممكن أن كل ما كان يفعله مطور التطبيق لم يعد متوافقًا مع أنظمتنا لمكافحة الغش”.

ويبدو أن منصة الألعاب أوقفت الدعم غير الرسمي لطبقة التوافق Wine لأنها شعرت بأنه قد جرى إساءة استخدامها.

وأوضح أحد الموظفين في منتدى مطوري روبلوكس أن المنصة دعمت طبقة التوافق Wine بصورة غير رسمية لبعض الوقت، ولن يستمر الدعم غير الرسمي لأن بعض الأشخاص كانوا يستخدمون طبقة التوافق من أجل إجراء هندسة عكسية لبرنامج مكافحة الغش Hyperion وتطوير اختراقات لمنصة روبلوكس.

وأجاب الموظف عندما سأل أحد المستخدمين إذا كان من المرجح أن يستمر دعم لينكس لمدة أطول: “وجدنا أنه جرى استخدام الدعم غير الرسمي لطبقة التوافق Wine من أجل الغش، وكان هذا الدعم جهدًا شخصيًا للمطورين على افتراض أن المستخدمين يقدرون ذلك ولن يسيئوا استخدامه، وقد استنفدنا خياراتنا”.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، ذات مرة إنه لن يحدث فورتنايت لتعمل عبر Steam Deck للسبب نفسه.

ووفقًا لسويني، فإن Epic Games لا تشعر بالثقة بخصوص قدرتها على مكافحة الغش في لعبة فورتنايت عند تشغيلها عبر نواة لينكس المخصصة، وتحتاج Steam Deck إلى عشرات الملايين من المستخدمين لتبرير توفير الدعم.

ولا تعد برامج مكافحة الغش الموجودة كافية، مثل Easy Anti-Cheat و BattlEye، الأمر الذي دفع العديد من الألعاب الكبرى إلى اعتماد أنظمة مخصصة لمكافحة الغش.