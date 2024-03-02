خاتم سامسونج الذكي لن يدعم هواتف آيفون

صرح نائب رئيس سامسونج، هون باك، بأن الخاتم الذكي الجديد الخاص بالشركة “جالاكسي رينج” لن يدعم هواتف آيفون.

وأضاف باك أن سامسونج واثقة بمنتجها، وأن أجهزة شركته ليست أقل من أجهزة آبل، مشددًا على أن هناك أسبابًا وجيهة للغاية للانتقال إلى نظام الأجهزة المتكامل الخاص بسامسونج.

وأكد باك أيضًا أن الشركة تعمل على أن يكون خاتمها الذكي متكاملًا مع أجهزة أندرويد الأخرى، وليس هواتف سامسونج فقط.

وكانت الشركة الكورية قد كشفت كثيرًا من التفاصيل المتعلقة بخاتمها الذكي “جالاكسي رينج” الذي سيكون متاحًا لعملاء الشركة على الأرجح خلال النصف الثاني من عام 2024 الجاري.

ولا يُعد خاتم سامسونج أول منتج من نوعه في الأسواق، بل سبقته عدة منتجات مماثلة، أبرزها خاتم الشركة الفنلندية أورا Oura Ring، لكن سامسونج تُعد أول شركة تقنية كبرى تطلق ذلك المنتج.

وسيعمل خاتم جالاكسي رينج على تتبع النشاط البدني للجسم بالإضافة إلى مراقبة بعض الوظائف الحيوية مثل معدل نبضات القلب ومعدل التنفس وتتبع ساعات النوم وغيرها مع عمر بطارية طويل قد يصل إلى 9 أيام.

وكانت سامسونج قد صرحت سابقًا بأن خاتم جالاكسي رينج سيكون متكاملًا في البداية مع هواتفها الذكية فقط.

وفي أعقاب إعلان خاتم جالاكسي رينج، صرحت شركة هونر على لسان رئيسها التنفيذي، جورج تشاو، بأنها تعمل أيضًا على تطوير خاتم ذكي منافس.

ومن المتوقع أن تتيح الشركة الكورية الخاتم الذكي بالتزامن مع إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي بدايةً من منتصف العام الجاري.