جوجل تمنع خدمة RCS عبر الأجهزة المكسورة الحماية

تتخذ جوجل إجراءات صارمة تجاه أجهزة أندرويد المكسورة الحماية، مما يمنع استخدام الأشخاص ميزة رسائل RCS في تطبيق الرسائل من عملاقة البحث.

وقدم المستخدمون الذين يمتلكون أجهزة أندرويد مكسورة الحماية على مدار الأشهر القليلة الماضية عدة تقارير عبر صفحة دعم تطبيق الرسائل ومنصة ريديت بعد أن وجدوا أنهم أصبحوا فجأة غير قادرين على إرسال رسائل RCS أو استقبالها.

ويوضح أحد الأمثلة أن رسائل RCS تختفي بعد الضغط على زر الإرسال. وتشير العديد من التقارير أيضًا إلى أن تطبيق رسائل جوجل لم يقدم أي إشارة إلى أن دردشة RCS لم تعد تعمل، ولا تزال تظهر على أنها متصلة وتعمل في التطبيق.

وقالت المتحدثة باسم جوجل، آيفي هانت، في بيان بخصوص إذا كانت الشركة تمنع استخدام خدمة RCS عبر الأجهزة المكسورة الحماية: “تتحقق جوجل من أن الأجهزة المرسلة والمستقبلة للرسائل تتبع إجراءات التشغيل التي حددها معيار RCS في محاولة لمنع البريد العشوائي وإساءة الاستخدام عبر تطبيقها للرسائل”.

وأضافت هانت: “تتنقل جوجل بين العديد من الحلول لضمان قدرة مستخدمي أندرويد على التواصل، إلى جانب ضمان أن الأجهزة التي قد لا تتمكن من الوصول إلى أحد بروتوكولات الاتصال لديها دائمًا بروتوكول آخر متاح على الأقل، ولا يزال بإمكان المستخدمين غير القادرين على استخدام RCS في هذه الحالة الوصول إلى رسائل SMS و MMS”.

وتعد مخاوف جوجل محقة إلى حد ما، إذ واجهت رسائل RCS تحديات في معالجة البريد العشوائي مما أجبر عملاقة البحث على تعطيل ميزة إعلانات RCS في الهند في عام 2022.

وتتوقف بعض الخدمات، مثل تطبيقات الدفع والتطبيقات المصرفية، ويشمل ذلك Google Pay و Google Wallet، عن العمل عبر الأجهزة المكسورة الحماية بصفته إجراء أمني، مع أنها توفر عادةً رسالة تحذير لتوضيح أن الجهاز غير مدعوم.

ولم يحصل مالكو أجهزة أندرويد المكسورة الحماية الذين واجهوا مشكلات RCS مع تطبيق رسائل جوجل على مثل هذا التحذير.

وأمضت جوجل السنوات القليلة الماضية في دفع خدمة RCS بصفتها مستقبل المراسلة الفورية، وذلك بفضل دعمها للمزايا المفقودة في الرسائل القصيرة، مثل إشعارات الكتابة وإيصالات القراءة ومشاركة الصور العالية الدقة ودعم إرسال الرسائل عبر الشبكة اللاسلكية بالإضافة إلى الشبكات الخلوية.