جوجل تحسن تجربة البحث في متصفح كروم

أعلنت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة البحث في متصفح كروم في إصدارات سطح المكتب والأجهزة المحمولة من خلال تقديم اقتراحات مفيدة عند البحث عبر الويب، حتى في وجود اتصال ضعيف بالإنترنت.

وفي إصدار سطح المكتب في الحواسيب وعند فتح تبويب جديد في المتصفح، سيرى المستخدمون في شريط البحث اقتراحات للبحث بموضوعات وكلمات مفتاحية مرتبطة باهتماماتهم والموضوعات التي بحثوا عنها سابقًا.

وقالت جوجل إنها حسنت أيضًا اقتراحات الصور؛ إذ كان متصفح كروم في السابق يعرض فقط الصور لاقتراحات البحث في شريط العناوين التي تطابق منتجًا محددًا كان المستخدمون يبحثون عنه، والآن في نظامي التشغيل iOS وأندرويد، سيعرض متصفح كروم الصور لفئات واسعة من المنتجات بناءً على عمليات بحث بسيطة.

وأضافت جوجل أنها حسنت اقتراحات البحث التي توّلد في الأجهزة والتي ستوفر للمستخدمين اقتراحات بحث حتى عندما يكون اتصالهم بالإنترنت ضعيفًا، أو عند تمكين وضع التصفح الخفي Incognito Mode في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS وأندرويد بعد تنزيل نموذج بسيط يحتوي على اقتراحات البحث الأكثر شيوعًا من خوادم جوجل.

وأفادت جوجل بأن المزايا الثلاثة ستُطلق لكافة المستخدمين على نحو تدريجي.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها توفير ميزة المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي “Help Me Write” لمستخدمي إصدار سطح المكتب من المتصفح؛ إذ تسعى الشركة إلى تضمين مزايا الذكاء الاصطناعي للحفاظ على ريادة متصفحها في سوق أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة.