ثردز يعتزم طرح واجهة برمجة التطبيقات لتعزيز التفاعل

يخطط تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لشركة ميتا، ثردز، لإتاحة واجهة برمجة التطبيقات على نطاق واسع للمطورين بحلول شهر يونيو، مما يعد علامة فارقة مهمة في تطوره.

ونشر المهندس جيسي تشين أن الشركة كانت تبني واجهة برمجة التطبيقات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتسمح واجهة برمجة التطبيقات حاليًا للمستخدمين بالمصادقة ونشر المواضيع وجلب المحتوى الذي ينشرونه من خلال هذه الأدوات.

وقال تشين: “بنينا على مدى الأشهر القليلة الماضية واجهة برمجة تطبيقات ثردز من أجل السماح للمبدعين والمطورين والعلامات التجارية بإدارة طريقة وجودهم ضمن ثردز على نطاق واسع ومشاركة الأفكار الجديدة بسهولة مع المجتمعات من خلال التطبيقات الخارجية المفضلة”.

وتختبر ميتا الآن واجهة برمجة التطبيقات مع مجموعة مختارة من الشركاء وعدد قليل من المطورين المستقلين، ويشمل ذلك Sprinklr و Sprout Social و Social News Desk و Hootsuite و Techmeme.

ويتطلع ثردز إلى إضافة المزيد من الإمكانات إلى واجهات برمجة التطبيقات من أجل توفير تجربة مستخدم تفاعلية مع خطط لتوسيع قدراتها.

وأكد آدم موسيري في شهر أكتوبر الماضي أول مرة تطوير التطبيق الاجتماعي واجهة برمجة التطبيقات من أجل تسهيل التجارب الخارجية، مما يشير إلى إستراتيجية واسعة لإثراء فائدة التطبيق وجاذبيته.

وأضاف ثردز إمكانات جديدة إلى واجهة برمجة التطبيقات، مع أنه ليس من الواضح إذا كان هذا قد يسمح للمطورين ببناء عملاء خارجيين لإنشاء طريقة مختلفة لتجربة ثردز.

وزادت الشبكات الاجتماعية على مر السنين القيود على وصول المطورين إلى بيانات المستخدم. وقد أدى هذا إلى خنق النظام البيئي للتطبيقات الخارجية المصممة للمنصات الاجتماعية.

وسمحت الشبكات الاجتماعية غير المركزية، مثل بلوسكاي وماستودون، للمطورين بإنشاء تطبيقات جديدة، مع أن تلك المنصات لم تصل بعد إلى الحجم الكبير لأمثال إكس وريديت وإنستاجرام وفيسبوك.

والتزمت ميتا باعتماد بروتوكول ActivityPub لتطبيق ثردز والانضمام إلى عالم المنصات غير المركزية، مع أنها لم تتحدث صراحة عن السماح للمطورين ببناء عملاء بديلين لتطبيق ثردز.

وتؤكد تجربة ميتا مع ميزة النشر المتبادل التزامها بالمشاركة السلسة للمحتوى عبر نظامها البيئي والاستفادة من ممارسات المستخدم لإثراء التواصل.