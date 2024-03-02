تكنو تكشف عن مساعد الذكاء الاصطناعي Ella

كشفت شركة تكنو الصينية عن مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد الذي تطلق عليه اسم “Ella” والذي سيكون متوفرًا لأجهزتها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وسيكون مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد من تكنو قادرًا على أداء مجموعة متنوعة من المهام مثل تقديم الأخبار والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات وتوليد الصور.

وقالت تكنو إن ميزة توليد الصور سوف تكيّف الصور مع مظهر الأشخاص في مناطق مختلفة من العالم، مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

وستعمل شركة تكنو على إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي على نحو واسع في نظام HiOS الموجود في أجهزتها والمستند إلى نظام أندرويد.

ومن تلك المزايا إمكانية ترجمة المكالمات ومحادثات تطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع الترجمة على مقاطع الفيديو.

وستحسن تكنو تحرير الصور على نحو أكثر ذكاءً من السابق بإتاحة خيارات مثل إزالة الأشخاص والعناصر غير المرغوب فيها من الصور، وإنشاء ملصقات مخصصة، وتحاول الشركة تقليد أداة الممحاة السحرية Magic Eraser من جوجل، التي تُعد من أبرز مزايا هواتف بكسل الجديدة.

وستسهل تكنو البحث عن الصور اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي الذي سيتيح إمكانية العثور على الصور داخل تطبيق المعرض باستخدام وصف بسيط لها عند البحث، كما هو الحال في تطبيق صور جوجل.

وتأتي تلك الإضافات الجديدة التي أعلنتها تكنو بعد إعلان جوجل وسامسونج مزايا مشابهة في هواتفهما الذكية الجديدة، ومن المنتظر أن تكشف باقي الشركات في سوق الأجهزة المحمولة عن تقنيات مماثلة خلال العام الجاري.