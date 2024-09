الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية تعلن مشاركتها في مؤتمر ليب 2024

أعلنت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، مشاركتها في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024، المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، الذي سيُعقد في مدينة الرياض خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من مارس 2024، تحت شعار (آفاق جديدة).

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التقنية، تحت شعار (تقنية ما بعد الغد) Tech Beyond Tomorrow، لاستعراض أثر حلولها الريادية في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على ابتكاراتها وأحدث التوجهات التقنية التي تشكل مستقبل الأعمال.

ستعرض الشركة خلال المؤتمر مجموعة واسعة من حلولها ومنتجاتها المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تشمل: حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والتي تساعد في تعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة نحو النمو المتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال المهندس عصام الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية: “يسعدنا المشاركة في مؤتمر ليب (LEAP) هذا العام، الذي يُعدّ واحدًا من أهم الأحداث في عالم التقنية والابتكار، حيث يجمع بين رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء التقنيين، والمبدعين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الفرص التي ستساعد في تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميًا ومحليًا”.

وأضاف: “نؤمن في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية بأهمية مواكبة أحدث التوجهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحرص على تقديم حلول ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا، ونرى أن مؤتمر (ليب 2024) هو منصة مثالية لعرض إمكانياتنا وقدراتنا وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا”.

