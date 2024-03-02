الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية تعلن مشاركتها في مؤتمر ليب 2024

أعلنت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، مشاركتها في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب 2024، المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، الذي سيُعقد في مدينة الرياض خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من مارس 2024، تحت شعار (آفاق جديدة).

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التقنية، تحت شعار (تقنية ما بعد الغد) Tech Beyond Tomorrow، لاستعراض أثر حلولها الريادية في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على ابتكاراتها وأحدث التوجهات التقنية التي تشكل مستقبل الأعمال.

ستعرض الشركة خلال المؤتمر مجموعة واسعة من حلولها ومنتجاتها المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تشمل: حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والتي تساعد في تعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة نحو النمو المتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال المهندس عصام الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية: “يسعدنا المشاركة في مؤتمر ليب (LEAP) هذا العام، الذي يُعدّ واحدًا من أهم الأحداث في عالم التقنية والابتكار، حيث يجمع بين رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء التقنيين، والمبدعين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الفرص التي ستساعد في تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميًا ومحليًا”.

وأضاف: “نؤمن في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية بأهمية مواكبة أحدث التوجهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحرص على تقديم حلول ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا، ونرى أن مؤتمر (ليب 2024) هو منصة مثالية لعرض إمكانياتنا وقدراتنا وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا”.

Step into the Tech Beyond Tomorrow with #SBM at #Leap! Explore our booth and unlock a world of possibilities (H1A.D10). Discover the latest #innovations that are shaping the future of business. Get a sneak peek of what awaits you there: https://t.co/rkQ9RRkCGe#SBMATLEAP24 pic.twitter.com/rAT7f7pK4f — Saudi Business Machines (SBM) (@SBMsaudi) February 29, 2024

وتستعد الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية خلال مشاركتها في مؤتمر ليب هذا العام لتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير أفضل التطبيقات والحلول الرقمية المتطورة للعملاء، مما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وبصفتها ممثلة لشركة IBM في المملكة العربية السعودية منذ عام 1981، تُعدّ الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية أقدم شركة رائدة في مجال التحول الرقمي للمؤسسات في المملكة ومساهمًا رئيسيًا في جهود التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وتوفر شركة (SBM) مجموعة متنوعة من الحلول المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسات بدءًا من الشبكات وحلول الحوسبة السحابية وحتى الأمن السيبراني، كما أنها شغوفة بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير على المستوى الإقليمي، لذلك افتتحت في عام 2023 أول مركز وطني للتحول الرقمي والبحث وتطوير تقنية المعلومات (TECHXAGON) بهدف توطين التقنيات الحديثة وإيجاد حلول تقنية سعودية متميزة ومنافسة عالميًا، وهي خطوة مهمة تحقق الكثير من أهداف رؤية 2030، ومن ذلك المساهمة في زيادة المحتوى المحلي للتقنيات الحديثة، وإيجاد بيئة تعزز الابتكار والإبداع في هذا القطاع، والتوسع في توفير الوظائف للشباب والشابات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

ولمعرفة المزيد عن حلول ومنتجات الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، واكتشاف أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل الأعمال، يمكنكم زيارة جناحها في القاعة رقم (H1A.D10) في مؤتمر (ليب 2024).