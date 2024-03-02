إنفينيكس تطلق هاتفها الذكي Infinix Smart 8 Plus

بدأت شركة إنفينيكس إطلاق هاتفها الذكي الجديد المنخفض التكلفة Infinix Smart 8 Plus في الأسواق العالمية.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.6 إنشات بدقة قدرها 720 × 1612 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، كما تحتوي الشاشة على ثقب يضم كاميرا السيلفي الأمامية.

ويقدم هاتف Infinix Smart 8 Plus ميزة Magic Ring المستوحاة من تصميم الجزيرة التفاعلية في بعض هواتف آيفون، إذ تظهر الإشعارات المهمة مثل حالة الشحن ومستوى البطارية في نافذة منبثقة حول الكاميرا الأمامية.

وفيما يتعلق بوسائل الأمان، فإن الهاتف يقدم خيارين لفتح الهاتف عن طريق تعرّف الوجه أو بصمة الأصابع.

ويعمل الهاتف الذكي بمعالج ميدياتيك Helio G36 الثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية حجمها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين قدرها 64 أو 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر إدراج بطاقة ذاكرة خارجية microSD، ويعمل الهاتف بنظام Android 13 Go بواجهة إنفينيكس XOS 13.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما تأتي كاميرا السيلفي الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 18 واطًا عبر منفذ USB-C، ويدعم الهاتف إمكانية إضافة بطاقتي اتصال SIM لشبكات الجيل الرابع ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.

ويتوفر هاتف Infinix Smart 8 Plus بالألوان الأبيض والأسود والذهبي بسعر يبدأ من 100 دولارٍ أمريكي أو أقل، مما يجعله أحد أرخص الهواتف الذكية المتاحة في الأسواق.