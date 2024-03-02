تستمر تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالهيمنة على عالم التكنولوجيا، وقد برزت هذه التقنية في مؤتمر MWC 2024 الذي عُرض فيه العديد من الأجهزة الجديدة التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الهواتف الذكية المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الاستخدام.

برزت بعض الأجهزة أكثر من غيرها لما تحويه من مزايا استثنائية، مثل: النظارات الذكية وبعض الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء التي يمكنها الإجابة عن الاستفسارات المختلفة دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

وفيما يلي سنذكر أبرز الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي عُرضت في مؤتمر MWC 2024:

1- دبوس الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء Humane AI Pin:

بعد إعلان دبوس الذكاء الاصطناعي Humane AI Pin أول مرة في نوفمبر، عُرض في مؤتمر MWC 2024 لإتاحة الفرصة للحاضرين لمعاينته من قُرب قبل الشراء.

يعمل هذا الجهاز القابل للارتداء كمساعد شخصي ذكي يمكنه الإجابة عن أي أسئلة تطرحها عليه، ويمكن تنشيطه بالنقر فوق لوحة اللمس الخاصة به، ويمكنه عرض الإجابة على يد المستخدم عبر أشعة الليزر.

ومع أن العديد من الهواتف الذكية أصبحت مدعومة بالذكاء الاصطناعي ويمكنها الإجابة عن الاستفسارات المختلفة التي يُجيب عنها هذا الدبوس، فإن هذا الجهاز القابل للارتداء يعمل أداة منفصلة عن الهاتف تساعد المستخدمين في الوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها دون إضاعة وقتهم في تصفح الهاتف والتنقل كثيرًا بين التطبيقات، فهو جهاز صغير يوضع على الملابس ولا يتضمن شاشة، وهو مصمم لتقديم المساعدة لحظيًا عند الحاجة.

يمكنك تعرّف المزيد عن Humane AI Pin في مقال: “كل ما تريد معرفته عن جهاز Humane AI Pin.. الثورة القادمة في الهواتف الذكية“.

2- الهواتف والنظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

بعد رؤية قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 المتميزة التي أُطلقت في يناير، بدأت العديد من شركات تصنيع الهواتف بإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها الجديدة، ومن أبرز هذه الهواتف:

هاتف Xiaomi 14 الذي أُعلن أول مرة في أكتوبر 2023، ويمتاز بأنه أول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وعُرض في مؤتمر MWC مع طراز Xiaomi 14 Ultra الذي يتمتع بمواصفات عالية، وقد تزامن عرض كلا الهاتفين في هذا المؤتمر مع إعلان إطلاقهما عالميًا.

أضافت شاومي إلى هواتفها الجديدة مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تُساعد في إنجاز العديد من المهام بسهولة، مثل: إمكانية توسيع الصورة خارج حدودها الأصلية واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعبئة الأجزاء الجديدة بخلفية مطابقة لخلفية الصورة الأصلية.

هاتف Honor Magic 6 Pro الذي تميز في مؤتمر MWC 2024 بدعم مزية تتبع العين التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين التحكم في الهاتف باستخدام أعينهم. وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في هذا الهاتف: مزية Magic Text التي تتعرف النصوص في الصور وتحولها إلى نص قابل للتحرير مثل مزية Live Text المتوفرة في هواتف آيفون.

وبالإضافة إلى الهواتف الذكية ودبوس الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء، عُرضت العديد من الأدوات الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر MWC، فقد كشفت شركة Oppo الصينية النقاب عن النموذج الأولي لنظارتها الذكية (Air Glass 3) التي تدعم مساعد الذكاء الاصطناعي من Oppo الذي يعتمد على النموذج اللغوي AndesGPT الخاص بالشركة.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل عن هذه النظارة في مقال: “أوبو تعرض نظارة الواقع الممتد Air Glass 3“.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة Oppo مزية AI Motion التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وإزالة الضبابية والتشويش، فعند الرغبة في تصوير حيوان أليف أو سيارة في أثناء حركتها ستظهر الصورة ضبابية ومشوشة، وهنا يأتي دور مزية AI Motion التي تزيل الضبابية الناتجة عن الحركة السريعة وتعزز وضوح الصور.

تقول Oppo إنه يمكن استخدام هذه المزية أيضًا لتعزيز جودة مقاطع الفيديو البطيئة الحركة؛ مما يسمح بالتقاط مقاطع الفيديو بمعدل يبلغ 960 إطارًا في الثانية بدقة تصل إلى 4K.

3- المعالجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

في نهاية العام الماضي، أطلقت شركتا تصنيع المعالجات Qualcomm و MediaTek معالجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتمكن الهواتف الذكية من الاستجابة للمطالبات المختلفة وتعديل الصور باحترافية وغير ذلك. فقد أطلقت MediaTek معالج Dimensity 9300 لهواتف أندرويد المتميزة ومعالج Dimensity 8300 للهواتف المتوسطة، وكلاهما يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي مؤتمر MWC 2024 أعلنت شركة كوالكوم مودم Snapdragon X80 5G، الذي سيُستخدم في الهواتف المتميزة القادمة في هذا العام بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والحواسيب وغيرها من الأجهزة.

ويمتاز مودم Snapdragon X80 بأنه يدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذكرت كوالكوم أن Snapdragon X80 يساعد في تحسين المكالمات الصوتية والمرئية عبر نطاقات 5G NR من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.