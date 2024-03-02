آبل تتعاون مع TSMC لتصميم رقاقات باستخدام دقة تصنيع قدرها 2 نانومتر

تخطط شركة آبل لإضافة رقاقتها الجديدة M3، بدقة تصنيع قدرها 3 نانومتر من شركة TSMC، إلى تشكيلة أجهزة iPad Pro و MacBook Air الشهر المقبل، وستكون أقوى بكثير من رقاقة M2 الحالية.

وتعتمد رقاقة M3 من آبل على دقة تصنيع قدرها 3 نانومتر من شركة TSMC، مما يعني أنها تتميز بعدد ترانزستورات أكثر من رقاقة M2؛ وهذا يُترجم في النهاية بأداء أفضل وكفاءة طاقة محسنة.

وفي حين لا تزال رقاقة M3 في مراحلها المبكرة، فقد بدأت آبل بالفعل بتصميم رقاقتها من الجيل التالي بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر من TSMC.

ووفقًا لأحدث المعلومات التي كشف عنها واحد من الموظفين في شركة آبل على منصة LinkedIn، والتي رصدها الموقع الكوري Gamma0burst، بدأت الشركة بتطوير رقاقة جديدة تعتمد على دقة تصنيع قدرها 2 نانومتر من TSMC.

كما يقال إن آبل تعمل مع TSMC لحجز حصة كبرى من الرقاقات بدقة التصنيع البالغة 1.4 نانومتر وواحد نانومتر أيضًا.

وتعمل شركة آبل مع شركة TSMC منذ مدة طويلة، إذ أنتجت TSMC رقاقة M2 بدقة تصنيع قدرها 5 نانومتر ورقاقة M3 بدقة تصنيع قدرها 3 نانومتر لأجهزة iPhone وأجهزة Mac وغيرها من المنتجات.

ومن المتوقع أن تستخدم آبل رقاقات، مثل M4، بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر في عام 2025 لأجهزة iPhone وأجهزة Mac. أما فيما يتعلق بتحسين الأداء، فتتوقع زيادة بنسبة تتراوح بين 10% و 15% مع انخفاض معدل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 25% و 30%.

بالإضافة إلى دقة التصنيع البالغة 2 نانومتر، لوحظ أيضًا أن آبل بدأت العمل على رقاقة بدقة تصنيع قدرها 1.4 نانومتر وستكون متاحة في عام 2027.