آبل تتراجع عن تعطيل تطبيقات الويب ضمن آيفون

تعكس آبل مسارها بخصوص خطة التوقف عن دعم تثبيت تطبيقات الويب التقدمية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة في تحديث لصفحة دعم المطورين إنها تواصل دعم تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي في iOS 17.4.

وتشير آبل إلى أن تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية تظل معتمدة على WebKit، وهو محرك متصفح سفاري.

ويعني هذا عدم قدرة تطبيقات الويب التقدمية المنزلة من متصفحات خارجية، مثل جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس، على استخدام محركات تلك المتصفحات للعمل.

وتظل تطبيقات الويب التقدمية تستخدم محرك WebKit حتى إذا اخترت متصفحًا افتراضيًا يستخدم محركه الخاص.

ويعد دعم المتصفحات الخارجية التي تستخدم محركاتها جزءًا من مجموعة الإجراءات التي يجب على آبل تنفيذها من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

وقالت آبل: “يمكن للمطورين والمستخدمين الذين تأثروا بإزالة تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية في الإصدار التجريبي من iOS في الاتحاد الأوروبي توقع عودة الوظائف الحالية لتطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية مع توفر iOS 17.4 في أوائل شهر مارس”.

وأكدت الشركة خططها لإلغاء دعم تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي في شهر فبراير، وهي خطوة من شأنها أن تحد بشدة من وظائف تلك التطبيقات من خلال منعها إرسال إشعارات الدفع وتخزين البيانات.

وألقت الشركة في ذلك الوقت اللوم في القرار على قانون الأسواق الرقمية، إذ يجب عليها إنشاء معمارية تكامل جديدة كليًا ولم يكن من العملي تنفيذها نظرًا إلى التغييرات التي يجب عليها إجراؤها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

وادعت آبل في الشهر الماضي أن هذا الأمر لن يؤثر إلا في عدد صغير من المستخدمين، مع أنها تراجعت الآن عن القرار بعد أن تلقت طلبات لمواصلة دعم تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية.

وأثار تحرك الشركة لإلغاء دعم تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية انتقادات من المطورين والمستخدمين.

وبدأت منظمة Open Web Advocacy غير الربحية بإجراء استطلاع لتحديد عدد المطورين الذين قد يتأثرون بإيقاف تطبيقات الويب التقدمية للشاشة الرئيسية، كما خضع قرار آبل للتدقيق من المفوضية الأوروبية.