OpenAI ومايكروسوفت تواجهان دعاوى قضائية جديدة

رفعت ثلاث مؤسسات إخبارية دعوى قضائية على شركتي OpenAI ومايكروسوفت، بحجة انتهاك حقوق التأليف، ويشمل ذلك إزالة المؤلف والعنوان ومعلومات حقوق التأليف الأخرى أثناء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورفعت The Intercept و Raw Story و AlterNet دعاوى قضائية منفصلة في المنطقة الجنوبية من نيويورك. ويرفع مكتب المحاماة نفسه الدعاوى الثلاث.

وقالت المؤسسات الإخبارية إن ChatGPT يعيد في بعض الوقت على الأقل إنتاج أعمال صحفية محمية بحقوق التأليف حرفيًا أو شبه حرفي دون تقديم معلومات المؤلف أو العنوان أو حقوق التأليف أو شروط الاستخدام الواردة في تلك الأعمال.

وكان من الممكن أن يتعلم روبوت الدردشة توصيل تلك المعلومات عند تقديم الردود في حال تدريب ChatGPT على المواد التي تتضمن معلومات حقوق التأليف، وفقًا للمدعين.

وتذهب الدعوى القضائية المرفوعة من Raw Story و AlterNet إلى أبعد من ذلك، إذ تقول إن OpenAI ومايكروسوفت كان لديهما سبب لمعرفة أن ChatGPT قد يكون ذا شعبية منخفضة ويولد إيرادات قليلة إذا اعتقد المستخدمون أن ردوده تنتهك حقوق التأليف لأطراف أخرى.

وتوفر كل من OpenAI ومايكروسوفت غطاءً قانونيًا للعملاء الذين يدفعون في حال مقاضاتهم من أجل انتهاك حقوق التأليف بسبب استخدام أدوات، مثل Copilot أو ChatGPT Enterprise.

وتقول الدعاوى القضائية إن OpenAI ومايكروسوفت على علم بالانتهاك المحتمل لحقوق التأليف.

وتشير المؤسسات الإخبارية إلى كيفية تقديم OpenAI نظام الاشتراك حتى يتمكن مالكو مواقع الويب من منع وصول زواحف الويب إلى المحتوى.

وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة دعاوى قضائية عديدة متعلقة بحقوق التأليف، مثل تلك التي تنطوي على الإزالة المفترضة للبيانات الوصفية لإدارة حقوق التأليف.

وزعمت الفنانة الكوميدية سارة سيلفرمان والعديد من المؤلفين في إحدى القضايا في كاليفورنيا أن OpenAI أزالت عمدًا معلومات حقوق التأليف من أعمالهم المكتوبة عند تدريب نماذجها.

ورفض القاضي هذه التهمة في الدعوى، قائلًا إن OpenAI لم تحذف البيانات عمدًا، مع أن جوهر الدعوى القضائية لا يزال قائمًا، وهو ادعاء أن الشركة انتهكت حقوق التأليف.

كما زعمت دعوى رفعتها صحيفة نيويورك تايمز في شهر ديسمبر أن ChatGPT يعيد إنتاج عملها الصحفي حرفيًا.

وطالبت OpenAI المحكمة الفيدرالية برفض الدعوى التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز، قائلة إن الصحيفة استغلت خطأً في ChatGPT لإعادة إنتاج مقالاتها.

يشار إلى أن OpenAI ومايكروسوفت ليستا الوحيدتين اللتين تتعرضان لانتقادات بسبب دعاوى حقوق التأليف في هذا المجال، إذ رفعت Getty Images دعوى قضائية على Stability AI، كما رفعت Universal Music Group دعوى قضائية على أنثروبيك.