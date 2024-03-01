مايكروسوفت تعزز ويندوز 11 بمزايا محسنة للذكاء الاصطناعي

بدأت مايكروسوفت بطرح تحديث جديد لنظام التشغيل ويندوز 11 يتضمن مجموعة كاملة من التحسينات والمزايا المضمنة الجديدة.

ويحصل مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في نظام التشغيل ويندوز 11 على المزيد من الخيارات للتحكم في حاسوبك بصفتها جزءًا من هذا التحديث، إلى جانب خيار Geneative Erase الجديد في تطبيق الصور، والاختصارات الصوتية لإمكانية الوصول، وتخطيطات Snap المحسنة، والتغييرات في نظام الأدوات، والمزيد.

ويبدأ طرح خيارات Copilot الجديدة في أواخر شهر مارس، مما يتيح مهارات جديدة، مثل القدرة على مطالبة روبوت الدردشة بتمكين وضع توفير شحن البطارية أو تشغيل مزايا إمكانية الوصول.

كما سيتمكن Copilot أيضًا من عرض الشبكات اللاسلكية المتاحة ومساحة التخزين وحتى إفراغ سلة المهملات.

وتتوفر أيضًا المزيد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور. وتتيح لك ميزة Geneative Erase الجديدة إزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصورة بمجرد تحديدها وحذفها. ويكتسب محرر الفيديو Clipchamp القدرة على إزالة حالات الصمت من مقطع الفيديو.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين عناصر واجهة المستخدم ومزايا تخطيطات Snap المضمنة في نظام التشغيل ويندوز 11.

وتستطيع الآن تعطيل خلاصة Microsoft Start، كما أصبحت لوحة أدوات ويندوز المصغرة قابلة للتشغيل المتبادل بصفتها جزءًا من التزامات قانون الأسواق الرقمية لشركة مايكروسوفت تجاه المفوضية الأوروبية.

وأصبحت ميزة Snap أكثر ذكاءً في هذا التحديث، لذا فإن الميزة التي تسهل تغيير حجم نوافذ التطبيقات تتذكر الآن تطبيقاتك وتقترح التخطيطات تلقائيًا.

وفي حال كنت تمتلك جهازًا لوحيًا يعمل بنظام ويندوز ومزودًا بقلم، فإن تحديث ويندوز 11 الجديد يتضمن أيضًا القدرة على الكتابة مباشرة في مربعات النص عبر نظام التشغيل. ويتضمن ذلك دعم Windows Ink في تطبيقات، مثل واتساب والصور والرسام والمزيد.

وعدلت مايكروسوفت أيضًا ميزة البث المضمنة التي تتيح لك إرسال المحتوى إلى شاشة قريبة في نظام التشغيل ويندوز 11.

وتتلقى الآن إشعارات بخصوص اقتراحات استخدام ميزة البث فيما يتعلق بالمهام المتعددة، وهناك تحسينات على البث للمساعدة في العثور على الشاشات القريبة وإصلاح مشكلات الاتصال.

وفي حال كنت شخصًا يشارك محتوى ويندوز مع أجهزة أخرى أو تمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، فإن التحديث يحتوي بعض التحسينات لتسهيل مشاركة المحتوى من الأجهزة وإليها.

وتتمتع ميزة المشاركة القريبة الآن بسرعات نقل مرتفعة إذا كنت تشارك مع أشخاص أو أجهزة عبر الشبكة نفسها، ويمكنك أيضًا إعطاء حاسوبك اسمًا مألوفًا حتى يسهل على الآخرين تعرفه.

ويتضمن نظام Phone Link في نظام التشغيل ويندوز 11 الآن القدرة على الوصول إلى الصور الحديثة أو استخدام هاتفك بصفته كاميرا ويب في تطبيقات مؤتمرات الفيديو.

وتجري مايكروسوفت بعض التحسينات فيما يتعلق بإمكانية الوصول. وتتيح لك ميزة الاختصارات الصوتية الجديدة إنشاء أوامر مخصصة من أجل أتمتة المهام في ميزة الوصول الصوتي في ويندوز 11.

كما يمكنك أيضًا استخدام الوصول الصوتي عبر الشاشات المتعددة. وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين ميزة الراوي، إذ تضيف أصواتًا طبيعية تستخدم ميزة تحويل النص إلى كلام عبر الجهاز.

وتبدأ مايكروسوفت بطرح هذا التحديث الجديد الآن، مع أن وصوله قد يستغرق بعض الوقت.