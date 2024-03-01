مؤتمر MWC 2024 يمنح جائزة “أفضل هاتف ذكي” لجوجل بكسل 8

منح مؤتمر MWC 2024 الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA جائزة “أفضل هاتف ذكي” لهواتف جوجل بكسل 8.

وفازت هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو بالجائزة متفوقة على باقي الهواتف الذكية في القائمة القصيرة للجائزة التي ضمت سلسلة آيفون 15 برو وسلسلة سامسونج جالاكسي S23 والهواتف القابلة للطي مثل سامسونج زد فليب 5 و OnePlus Open و Oppo Find N3.

ويمنح المؤتمر الجائزة للهواتف الذكية التي “تجمع بين الأداء المتميز والابتكار والقيادة على النحو الذي يُحدد عبر تقييم الهواتف الذكية في السوق في المدة الممتدة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023″، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للمؤتمر.

ويستعين المؤتمر بمحللين مستقلين وصحفيين ومؤثرين رائدين من أجل تقييم الهواتف الذكية المرشحة للجائزة.

وكانت جوجل قد أطلقت سلسلة هواتف بكسل 8 خلال الربع الأخير من عام 2023 بمواصفات محسنة وتطوير في نظام التصوير، والعديد من المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

ومنحت لجنة التحكيم في مؤتمر MWC 2024 ما يصل إلى 28 جائزة مختلفة في 6 فئات، منها أربع جوائز في قسم الأجهزة.

وفاز معالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 بجائزة أفضل ابتكار للأجهزة، وهو المعالج الذي يُستخدم في كثير من الأجهزة المحمولة الراقية، وفاز الجهاز اللوحي جالاكسي تاب S9 ألترا من سامسونج بجائزة أفضل جهاز استهلاكي متصل، في حين ذهبت جائزة أفضل الأجهزة المعروضة في أثناء المؤتمر إلى هاتف هونر القابل للطي Magic V2 RSR Porsche Design.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 14 برو هي التي حازت الجائزة العام الماضي.