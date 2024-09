لماذا أوقفت جوجل خاصية إنشاء صور الأشخاص في روبوت Gemini؟

تسمح لك أدوات توليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء صور لأي شيء يمكنك التفكير فيه، بما يشمل: الشخصيات التاريخية. ومع ذلك، عندما بدأ المستخدمون بمطالبة روبوت (Gemini) من جوجل بإنشاء صور لشخصيات تاريخية أو أشخاص من أعراق أو جنسيات مختلفة، وَجَدُوا أن الصور التي يقدمها الروبوت لم تكن مطابقة لمطالبتهم.

إذ إن روبوت (Gemini) لم يتمكن من توليد صور للأشخاص ذوي البشرة البيضاء، حتى لو كان الشخص أبيض اللون، وبدلًا من ذلك أنتج صورًا لأشخاص متعددي الثقافات ومتنوعين عرقيًا، مما دفع بعض المستخدمين إلى اتهام جوجل بالتحيز ضد البيض.

وسرعان ما انتقل المستخدمون إلى منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور التي قدمها روبوت (Gemini)، إذ جعل صور الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أشخاصًا من ذوي البشرة السمراء.

بالإضافة إلى ذلك؛ عندما طلب من روبوت (Gemini) إنشاء صور لجنود ألمان في أعوام الحرب العالمية الثانية، أنشأ صورًا لجنود غير بيض. وقد تضامن بعض المستخدمين مع جوجل، مشيرين إلى أنها سعت إلى تصحيح التحيز العرقي في تدريب الذكاء الاصطناعي، ولكن التصحيح جاء مبالغًا فيه وفي غير موضعه.

ونتيجة لذلك أعلنت جوجل إيقاف خاصية توليد صور الأشخاص في روبوت (Gemini) بعد أن قالت إنها تقدم معلومات غير دقيقة في الصور التاريخية.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ

— Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024