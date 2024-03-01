فيفو تطلق جهازها اللوحي iQOO Pad Air

أعلنت العلامة التجارية iQOO المملوكة لشركة فيفو حاسوبها اللوحي Pad Air بصفته الجهاز اللوحي الثاني من العلامة التجارية للسوق الصينية.

ويتميز Pad Air بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 11.5 بوصة توفر نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 3:2 ودقة قدرها 2800×1840 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وما يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع من السطوع مع دعم HDR10. وتتميز الشاشة بالضوء الأزرق المنخفض وتوفر حماية شاملة للعين لمستخدميها.

وزودت فيفو الجهاز اللوحي بمجموعة الشرائح Snapdragon 870 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويستمد الحاسوب اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 8500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واط عبر منفذ USB-C.

ويحتوي الجهاز كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي توفر أوضاع تصوير مختلفة وتسجيل فيديو بدقة قدرها 1080 بكسل.

ويتميز جهاز فيفو بنظام مكبرات صوت رباعي، ويأتي النظام الصوتي البانورامي الثلاثي الأبعاد مع دعم المؤثرات الصوتية Super Audio 5.0.

ويوفر الجهاز خيارات اتصال عديدة، مثل الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق و Bluetooth 5.2 و NFC و USB 3.2 Gen 1.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم OriginOS 3 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 13. وتوفر OrianOS 3 مزايا، مثل النقل بلمسة واحدة ونقل الرسائل عبر الشاشة.

ويأتي الحاسوب مع دعم للملحقات، مثل iQOO Pencil و iQOO Keyboard Air. وتبلغ أبعاد الجهاز اللوحي مقدار 259 ملم × 176 ملم × 6.67 ملم، ويزن مقدار 530 جرامًا.

ويتوفر الجهاز بسعر قدره 250 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 280 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، وبسعر قدره 320 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، وبسعر قدره 360 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

ويعد iQOO Pad Air بمنزلة نسخة معدلة من الجهاز المسمى Pad Air الذي أعلنته فيفو في العام الماضي.