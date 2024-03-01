سدايا تطلق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي “ذكاء التعليم”

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم) الموجه لمؤسسات التعليم (ما بعد المرحلة الثانوية)؛ بغية بناء وتقديم برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء المؤهلات في هذا المجال ورعايتها وفق المعايير المحددة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي عُقد خلال يومي 28 و 29 فبراير 2024، تحت شعار (الاستعداد للمستقبل) في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويُعدّ الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي مرجعًا أساسيًا موثوقًا ومعترفًا به في المملكة، ويسهم في سد حاجة المملكة إلى وجود أطر وسياسات ولوائح تحكم الجوانب الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتضبط جودتها.

ويركز الإطار في جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك حدد الإطار المؤهلات الممنوحة في المملكة بناءً على مقارنات مرجعية عالمية.

ويهدف الإطار إلى أن يكون دليلًا إرشاديًا لتطوير برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي وتقييمها واعتمادها، فضلًا عن المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.

#سدايا بالشراكة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلقان برنامج الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم) خلال مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية ليكون دليلاً إرشادياً لاعتماد برامج التعليم العالي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

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ويُعدّ إطلاق (سدايا) لهذا الإطار ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية في المجال وتأهيلهم للتعايش مع التسارع التقني الذي يشهده العالم وخدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منها.