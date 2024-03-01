سدايا تتعاون مع “Udacity” و”CertNexus” لتطوير برامج بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس مذكرة تفاهم مع شركة (Udacity)، خلال مؤتمر (مبادرة القدرات البشرية)، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقَّع المذكرة الدكتور أحمد بن عوض الغامدي؛ المشرف العام على بناء القدرات في سدايا، وكاي رويميلت؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Udacity). وتضمنت المذكرة التعاون في تقديم ورش عمل في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية لتنمية القدرات.

في مؤتمر #تنمية_القدرات_البشرية#سدايا توقع مذكرة تفاهم مع (Udacity) لتقديم برامج التدريب وتنمية القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.#الاستعداد_للمستقبل pic.twitter.com/Qpbi1m6IMh — SDAIA (@SDAIA_SA) February 29, 2024

كما وقّعت الهيئة ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة القدرات البشرية مذكرة تفاهم أخرى مع شركة (CertNexus)، بهدف تطوير وتقديم برامج لبناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد وقَّع المذكرة الدكتور أحمد بن عوض الغامدي؛ المشرف العام على بناء القدرات في سدايا، ورانيا حليمة؛ المدير الإقليمي لشركة (CertNexus) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتضمنت المذكرة التعاون في تقديم شهادات مهنية معتمدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

في مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية#سدايا توقع مذكرة تفاهم مع (CertNexus) لتقديم برامج تدريبية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.#الاستعداد_للمستقبل pic.twitter.com/VT31CZSxLb — SDAIA (@SDAIA_SA) February 29, 2024

وتأتي مذكرات التفاهم هذه ضمن إطار جهود (سدايا) في بناء القدرات الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني لكل مايتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

إطلاق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي:

أطلقت سدايا أيضًا خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم)، الموجه لمؤسسات التعليم (ما بعد المرحلة الثانوية)؛ بغية بناء وتقديم برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء المؤهلات في هذا المجال ورعايتها وفق المعايير المحددة.

في أعمال مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية شاركت #سدايا كشريك للابتكار من خلال إدارة جلسة حوارية وإطلاق الإطار الأكاديمي السعودي لمؤهلات تخصصات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم) وتوقيع مذكرتي تفاهم وعرض أبرز أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي.#الاستعداد_للمستقبل pic.twitter.com/E6fpnXWwrd — SDAIA (@SDAIA_SA) February 29, 2024

ويهدف الإطار إلى أن يكون دليلًا إرشاديًا لتطوير برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي وتقييمها واعتمادها، فضلًا عن المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويركز الإطار في جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك حدد الإطار المؤهلات الممنوحة في المملكة بناءً على مقارنات مرجعية عالمية.