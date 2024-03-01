أخبار قطاع الأعمال

سدايا تتعاون مع “Udacity” و”CertNexus” لتطوير برامج بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

1 مارس 2024آخر تحديث: 1 مارس 2024
دقيقة واحدة
سدايا تتعاون مع "Udacity" و "CertNexus" لتطوير برامج بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس مذكرة تفاهم مع شركة (Udacity)، خلال مؤتمر (مبادرة القدرات البشرية)، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقَّع المذكرة الدكتور أحمد بن عوض الغامدي؛ المشرف العام على بناء القدرات في سدايا، وكاي رويميلت؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Udacity). وتضمنت المذكرة التعاون في تقديم ورش عمل في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية لتنمية القدرات.

كما وقّعت الهيئة ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة القدرات البشرية مذكرة تفاهم أخرى مع شركة (CertNexus)، بهدف تطوير وتقديم برامج لبناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد وقَّع المذكرة الدكتور أحمد بن عوض الغامدي؛ المشرف العام على بناء القدرات في سدايا، ورانيا حليمة؛ المدير الإقليمي لشركة (CertNexus) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتضمنت المذكرة التعاون في تقديم شهادات مهنية معتمدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي مذكرات التفاهم هذه ضمن إطار جهود (سدايا) في بناء القدرات الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني لكل مايتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

إطلاق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي:

أطلقت سدايا أيضًا خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم)، الموجه لمؤسسات التعليم (ما بعد المرحلة الثانوية)؛ بغية بناء وتقديم برامج أكاديمية في الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء المؤهلات في هذا المجال ورعايتها وفق المعايير المحددة.

ويهدف الإطار إلى أن يكون دليلًا إرشاديًا لتطوير برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي وتقييمها واعتمادها، فضلًا عن المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويركز الإطار في جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك حدد الإطار المؤهلات الممنوحة في المملكة بناءً على مقارنات مرجعية عالمية.

الوسوم
1 مارس 2024آخر تحديث: 1 مارس 2024
دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى