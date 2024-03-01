جوجل تضيف تطبيق Photomath إلى قائمة تطبيقاتها

أضافت جوجل تطبيق حل المسائل الحسابية الشهير Photomath إلى قائمة تطبيقاتها في متجري جوجل بلاي وآب ستور بعد إعلان استحواذها عليه قبل نحو عامين.

ويتيح تطبيق Photomath للمستخدمين التقاط صورة للمسائل والمعادلات الرياضية للحصول على شرح مفصل لكيفية حلها خطوة بخطوة، وهو يدعم الرياضيات الأساسية والجبر والهندسة وحساب المثلثات والإحصاء وحساب التفاضل والتكامل وغيرها من فروع الرياضيات.

وتأسس التطبيق في دولة كرواتيا وأُطلق عام 2014 لتعلن جوجل استحواذها عليه في مايو من عام 2022، وقد خضعت عملية الاستحواذ للتدقيق من المفوضية الأوروبية التي منحت جوجل الموافقة على الصفقة قبل نحو عام، لينضم فريق تطوير التطبيق إلى جوجل.

وضمت جوجل تطبيق Photomath في متجري جوجل بلاي وآب ستور إلى حسابها الخاص بدايةً من الأسبوع الجاري.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق على نحو مجاني، كما يتيح التطبيق اشتراكًا اختياريًا في خطة “بلس” التي توفر للمشتركين “حلول الكتب المدرسية” وبرامج تعليمية متحركة وتفسيرات عميقة لحل المسائل والمعادلات في مقابل 10 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا، وما زالت تلك الاشتراكات متاحة حتى الآن بعد عملية الاستحواذ.

وكانت جوجل قد استحوذت سابقًا على تطبيق مشابه يسمى Socratic لحل المسائل الحسابية، لكنه لم يتلق أي تحديثات منذ عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل تتيح بالفعل خاصية حل المسائل الحسابية عبر أداة “عدسة جوجل” Google Lens من خلال مرشح “الواجبات المنزلية” Homework في الواجهة الأساسية للأداة، ويُعرض الحل بالاستعانة بمحرك بحث جوجل.