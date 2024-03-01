جوجل تستخدم بيانات Stack Overflow لإثراء Gemini

أعلنت جوجل شراكة مع موقع الأسئلة والأجوبة للمطورين Stack Overflow تجعل قاعدة معارف Stack Overflow البرمجية متاحة من خلال واجهة روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي Gemini.

ويطلق Stack Overflow برنامجًا جديدًا يمنح شركات الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى قاعدة معارفه البرمجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات جديدة تسمى OverflowAPI.

وتستخدم عملاقة البحث بيانات Stack Overflow لإثراء Gemini وتقديم إجابات Stack Overflow عبر روبوت الدردشة.

وفي الوقت نفسه، يعمل Stack Overflow مع جوجل لجلب المزيد من المزايا الداعمة للذكاء الاصطناعي إلى موقعه.

ويدير Stack Overflow منتدى مطورين شهير يضم أكثر من 100 مليون مستخدم، وذلك وفقًا لأرقام شهر يونيو 2021.

وتريد الخدمات التي تعتمد على المحتوى، مثل Stack Overflow، ضمان حصولها على فوائد مادية عندما تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة بياناتها.

ومن خلال الشراكة الجديدة مع جوجل، يوفر Stack Overflow نصائح تتعلق بالبرمجة والمعرفة التقنية الأخرى من منتداه عبر روبوت الدردشة Gemini.

ويتيح روبوت الدردشة للمطورين العثور على معلومات تقنية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، وتتضمن الردود اقتباسات لمساعدة المستخدمين في التحقق من الدقة.

وتمنح واجهة برمجة التطبيقات الجديدة OverflowAPI مطوري الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى أكثر من 58 مليون سؤال وإجابة متعلقة بالبرمجة.

ويخطط Stack Overflow لجعل OverflowAPI متاحة للمؤسسات الأخرى وفقًا لنظام الاشتراك.

ويدعي Stack Overflow أن واجهة برمجة التطبيقات تساعد في تحسين المعرفة البرمجية لنماذج اللغات الكبيرة.

وأضاف Stack Overflow في اختبار داخلي مجموعة بيانات إلى إصدار مكون من 34 مليار معلمة من النموذج اللغوي الكبير من ميتا Llama 2.

ويدعي Stack Overflow أن المشروع أدى إلى زيادة النسبة المئوية لأسئلة البرمجة التي يمكن للنموذج الإجابة عنها بمقدار 20 في المئة.

وقالت جوجل: “تجمع هذه الشراكة بين منصة الذكاء الاصطناعي ومنصة معرفة المطورين العميقة والشعبية، الأمر الذي يساعد المطورين في استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة ضمن المنصات المفضلة والجمع بين المعرفة الواسعة من مجتمع Stack Overflow وإمكانيات الذكاء الاصطناعي الجديدة”.

ويستخدم Stack Overflow خدمات الذكاء الاصطناعي في سحابة عملاقة البحث من أجل تشغيل عدد من المزايا القادمة المصممة لتحسين تنظيم المحتوى ومشاركة المستخدم.

وتعزز هذه المزايا OverflowAI، وهي مبادرة التعلم الآلي التي أطلقها Stack Overflow في شهر يوليو الماضي.