تقرير: ارتفاع شحنات البطاقات الرسومية لأجهزة الحواسيب الشخصية

يفيد أحدث تقرير من مجموعة أبحاث Jon Peddie Research بأن نمو سوق البطاقات الرسومية (GPU) لأجهزة الحواسيب الشخصية وصل إلى 76.2 مليون وحدة في الربع الرابع من عام 2023، كذلك ارتفعت شحنات وحدات المعالجة المركزية (CPU) بنسبة مذهلة بلغت 24% سنويًا، وهي أكبر زيادة سنوية على مدى عقدين ونصف.

وعمومًا، ستشهد وحدات معالجة الرسوم معدل نمو سنوي يصل إلى 3.6% بين عامي 2024 و 2026 وسيصل عدد وحدات معالجة الرسوم قرابة 5 مليارات وحدة نهاية عام 2026.

وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستبلغ نسبة استخدام وحدات معالجة الرسوم المنفصلة (dGPU) في أجهزة الحواسيب الشخصية قرابة 30%.

وانخفضت حصة AMD الإجمالية في السوق بنسبة تصل إلى 1.4% مقارنة بالربع الماضي، في حين ارتفعت حصة إنتل بنسبة تصل إلى 2.8%، وانخفضت حصة إنفيديا بنسبة تصل إلى 1.36% كما هو موضح في الرسم البياني.

وارتفع إجمالي شحنات وحدات معالجة الرسوم بنسبة تصل إلى 5.9% مقارنة بالربع الماضي، وانخفضت شحنات AMD بنسبة تصل إلى 2.9%، وارتفعت شحنات إنتل بنسبة تصل إلى 10.5%، وانخفضت شحنات إنفيديا بنسبة تصل إلى 1.5%.

ووصلت نسبة استخدام وحدات معالجة الرسوم – التي تشمل البطاقات الرسومية المدمجة والمنفصلة، والحواسيب المكتبية، والمحمولة، ومحطات العمل – قرابة 113% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض يصل إلى 3.3% مقارنة بالربع الماضي.

ويقول الدكتور جون بيدي، رئيس مجموعة أبحاث Jon Peddie Research: “يشكل الربع الرابع مؤشرًا إلى حد ما على معطيات العام القادم، وكان هذا الربع مرتفعًا، مما يشير إلى أن عام 2024 سيكون عامًا قويًا لأجهزة الحواسيب الشخصية. ويركز مصنعو أجهزة الحواسيب ووحدات المعالجة المركزية في تطوير حواسيب تدعم الذكاء الاصطناعي على أمل تحفيز الابتكارات الجديدة في هذا السوق”.

ويبدو أن التركيز في الذكاء الاصطناعي سيؤثر بوضوح في مبيعات الحواسيب الشخصية التي تستخدم البطاقات الرسومية المنفصلة والمدمجة.