بريطانيا تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف

تشجع الحكومة الحالية في المملكة المتحدة استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء الأعمال التي يؤديها عادةً موظفو الخدمة المدنية، ويشمل ذلك صياغة الردود عن الاستفسارات البرلمانية.

ويجرب وزراء المملكة المتحدة استخدام التقنية الناشئة من أجل تحليل الردود على المشاورات الحكومية وكتابة مسودة إجابات عن الأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يكشف أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، عن الأدوات التي يجربها فريق الذكاء الاصطناعي بهدف نشرها على نطاق واسع عبر الإدارات المركزية والخدمات العامة.

وتستطيع هذه الأدوات استيعاب المعلومات وتلخيصها من مصادر موثوقة، مثل السجل البرلماني.

ويعد ذلك جزءًا من حملة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتعزيز الإنتاجية الوزارية من خلال التكنولوجيا عندما يؤدي ضيق الموارد المالية العامة إلى الحد من قدرة الوزراء على تحسين الخدمات العامة بالمزيد من الأموال.

وتتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي استخدام الإصدارات التي تستضيفها الحكومة من ChatGPT ومزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر لصياغة الردود الأولية عن الأسئلة الموجهة إلى الوزراء المقدمة من النواب وطلبات حرية المعلومات.

ويدقق موظف مدني المسودات دائمًا، مع برمجة أدوات الذكاء الاصطناعي للتحقق من أنها تستشهد بالمصادر في جميع المطالبات.

وتجري أيضًا تجربة أداة منفصلة تعمل بطريقة مماثلة، مع أنها تستهدف الاستجابات الفردية للمشاورات العامة.

ومن غير الواضح مدى سرعة تنفيذ أداة الذكاء الاصطناعي لهذا العمل، مع أن دودن يقول إن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر مع 25 موظفًا حكوميًا.

ونقلت صحيفة التلغراف عن دودن قوله إن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لخفض وظائف الخدمة المدنية.

وقال دودن: “أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة في حال أردنا السير على طريق مستدام لخفض عدد الموظفين. نما حجم الخدمة المدنية نتيجة للوباء والاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى احتضان التقنية من أجل خفض الأرقام”.

ويتماشى بيان دودن مع آمال ريشي سوناك في استخدام التقنية الناشئة من أجل زيادة إنتاجية الحكومة.

وأشار دودن إلى أن الحكومة لن تستخدم التقنية الناشئة في أي مجالات جديدة أو مثيرة للجدل أو حساسة للغاية من الناحية السياسية.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينمو قسم الذكاء الاصطناعي في ديوان مجلس الوزراء من 30 موظفًا إلى 70 موظفًا وأن يحصل على ميزانية جديدة قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 139.1 مليون دولار)، ارتفاعًا من 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.3 ملايين دولار).