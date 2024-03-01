الكشف عن هواتف Nubia Focus بكاميرا مميزة

كشفت شركة Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية عن هواتف جديدة تركز على التصوير الفوتوغرافي باسم Nubia Focus.

وتقدم الشركة إصدارًا أساسيًا من هواتفها الجديدة بالإضافة إلى إصدار آخر محسّن “برو“، ويأتي الإصدار الأساسي من Nubia Focus بشاشة قياسها 6.6 إنشات بدقة قدرها +HD وتردد يصل إلى 120 هرتزًا، في حين يأتي إصدار برو بشاشة قياسها 6.72 إنشات بدقة قدرها Full HD وتردد يصل إلى 120 هرتزًا.

ويحتوي الهاتفان على كاميرا خلفية رئيسية تطلق عليها الشركة اسم Neovision بدقة قدرها 108 ميجابكسل، كما تدعم الكاميرا في إصدار برو تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K، ويضم الهاتفان كاميرات مساعدة لم تشر إليها الشركة على نحو مفصل.

ويتميز الهاتفان بتصميم ثنائي اللون مع وحدة كاميرات خلفية موزعة بشكل دائري مستوحى من تصميم الكاميرات القديمة، ويحتوي إصدار برو على زر في الإطار الجانبي مخصص لفتح تطبيق الكاميرا على نحو سريع.

ويعمل كلا الهاتفين بمعالج Unisoc T760 الثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويضم الهاتفان بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة قدرها 33 واطًا، ويدعم الهاتفان شبكات الجيل الخامس 5G.

ومن المنتظر أن يبدأ سعر هاتفي Nubia Focus من 200 دولار أمريكي، وسيبدأ إطلاقهما في الأسواق بداية من الربع الثاني للعام الجاري في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط.