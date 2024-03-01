إريكسون تعرض حلولها المتطورة لشبكات الجيل الخامس في مؤتمر ليب 2024

أعلنت شركة إريكسون مشاركتها في مؤتمر (ليب 2024)، المقرر إقامته خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتستعد إريكسون لاستعراض حلولها المتطورة لشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن تعزيز التزامها برحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وفي إطار هذا الالتزام، سيحضر وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين التنفيذيين في إريكسون، بقيادة بورجي إيكهولم؛ الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، هذا المؤتمر، حيث سيعتلي إيكهولم منصة المؤتمر مرة أخرى بصفته متحدثًا رئيسيًا فيه.

وستسلط إريكسون التي تشارك تحت شعار (تخيل وكل شيء ممكن)، الضوء على مخططها لتحويل الشبكات، بالاستفادة من قيمة تكنولوجيا الجيل الخامس. وستركز الشركة خلال هذا الحدث في توضيح التأثير الهائل لتحويل الشبكات الحالية إلى منصة للابتكار، وعرض حالات استخدام تدعم مزودي خدمات الاتصالات لاستخلاص القيمة الكاملة لشبكة الجيل الخامس.

وفي تعليقه على الحدث، قال هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في المملكة ومصر: “يوفر لنا مؤتمر ليب منصة فريدة من نوعها للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، واستكشاف فرص جديدة يمكن من خلالها لشركائنا في المملكة العربية السعودية تحقيق النمو. لذلك نحرص خلال المؤتمر على تعزيز التزامنا برعاية منظومات الابتكار من خلال بناء شراكات قوية مع هيئات حكومية وأوساط أكاديمية ومؤسسات تجارية”.

وستعرض إريكسون في مؤتمر (LEAP 2024) مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات التي تعيد تعريف شبكات المستقبل وتتوافق مع أهداف الاستدامة. كما تهدف الشركة من مشاركتها في المؤتمر إلى تأكيد التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز دورها الرائد في مساعي المملكة نحو اتصال غير محدود لإمكانيات غير محدودة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة من مؤتمر ليب ستضم عددًا من المنصات والمسارح، منها: المنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع (ويب 3) WEB 3، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.

وسيحتضن المؤتمر أيضًا منصة المستثمرين، وعددًا من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.

كما يضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة (ديب فيست) DeepFest، التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تحت شعار (الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال)، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي.