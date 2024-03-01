أسوس تعلن حاسوبها المحمول ExpertBook B3 Flip

كشفت أسوس عن الحاسوب المحمول ExpertBook B3 Flip الذي يقدم ترقيات كبيرة خاصة في قسم المعالجات.

ويقدم الجهاز المحدث لعام 2024 مجموعة من المزايا المصممة لتعزيز الإنتاجية والاتصال وتجربة المستخدم.

ويتميز جهاز ExpertBook B3 Flip بالتصميم المتعدد الاستخدامات، إذ يوجد مفصل بزاوية قدرها 360 درجة يسمح بمرونة تحريك الشاشة.

ويتيح هذا التصميم للمستخدمين التبديل بسهولة بين أوضاع الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي والخيمة والحامل، مما يلبي سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر القلم السريع الشحن مدخلات بديهية لتحسين الإنتاجية. ولا تتيح أسوس بطاقة رسومات منفصلة ضمن هذا الجهاز.

ويأتي ExpertBook B3 Flip 2024 مزودًا بخيارات المعالج التالية:

معالج Intel Core 7-150U بتردد قدره 1.8 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت قدرها 12 ميجابايت. معالج Intel Core 5-120U بتردد قدره 1.4 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت قدرها 12 ميجابايت. معالج Intel Core 3-100U بتردد قدره 1.2 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت قدرها 10 ميجابايت. معالج Intel Core i7-1355U بتردد قدره 1.7 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت قدرها 12 ميجابايت. معالج Intel Core i5-1335U بتردد قدره 1.3 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت قدرها 12 ميجابايت. معالج Intel Core i3-1315U بتردد قدره 1.2 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت قدرها 10 ميجابايت.

وزودت أسوس الحاسوب المحمول بشاشة لمسية من نوع IPS بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، مع سطوع قدره 250 شمعة في المتر المربع أو 400 شمعة في المتر المربع لتناسب التفضيلات الفردية.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المجموعة الشاملة من المنافذ، ويشمل ذلك Thunderbolt 4 و USB-A و RJ45 و Micro-SD ومنفذًا صوتيًا، خيارات اتصال متعددة الاستخدامات للمستخدمين.

وفيما يتعلق بالحماية الصحية، يشتمل جهاز ExpertBook B3 Flip على واقي أسوس المضاد للبكتيريا، كما أن الشاشة معتمدة من TÜV Rheinland، مما يضمن العناية اليومية بالعين والنظافة.

وعلاوة على ذلك، يتميز الحاسوب المحمول بخيارات اتصال متقدمة، ويشمل ذلك تقنية WiFi 6E المعززة بتقنية ASUS WiFi Master ودعمًا اختياريًا لشبكات 4G LTE من أجل الاتصال أثناء التنقل.

وتُعد تقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة إحدى المزايا البارزة في جهاز أسوس الجديد ExpertBook B3 Flip، وتعزز هذه الميزة تجارب التعلم من بُعد والمؤتمرات.

وتستخدم تقنية إلغاء الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في الحاسوب المحمول خوارزميات متطورة للتعلم الآلي من أجل تصفية ضوضاء الخلفية وضمان مكالمات صوتية ومحادثات مرئية واضحة.

وتساهم تقنية إلغاء الضوضاء الثلاثية الأبعاد ودرع كاميرا الويب الفعلية في تعزيز مؤتمرات الفيديو وتجارب التعلم من بعد.

وصممت أسوس ExpertBook B3 Flip ليتحمل قسوة الاستخدام اليومي، ويتمتع بشهادة MIL-STD 810H.

وخضع الحاسوب الدفتري لاختبارات ضغط وسقوط صارمة، مع عمليات تعزيز تضمن المتانة والموثوقية.

وتحمي الطبقة المقاومة للماء من انسكاب السوائل، في حين تمنع الطلاءات المضادة للبكتيريا الموجودة على لوحة المفاتيح ومسند راحة اليد الإصابة بالبكتيريا.