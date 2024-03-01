أسعار آيفون 15 تشهد انخفاضًا غير معتاد في الصين

تواجه شركة آبل انخفاضًا ممتدًا غير معتاد في مبيعات هواتف آيفون 15 في الصين، مما دفع البائعين إلى تقديم تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 180 دولارًا أمريكيًا في محاولة لإعادة جذب المشترين، وفقًا لتقرير جديد لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

وبحسب التقرير، فقد قدمت منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة Tmall، المملوكة لمجموعة Alibaba، تخفيضات إضافية في أسعار هواتف آيفون، إذ تبيعها حاليًا بأسعار أقل بنحو 120 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بأسعار العام الماضي خلال المدة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أن طرحت آبل حسمًا قيمته 500 يوان صيني (أي ما يعادل 70 دولارًا أمريكيًا) في سعر هواتف آيفون 15 عبر موقعها الرسمي قبل عطلة رأس السنة القمرية في الصين، قبل أن تعود الشركة بعدها إلى بيع الهواتف بسعرها المعتاد، ونادرًا ما تقدم الشركة الأمريكية نفسها تخفيضات في أسعار منتجاتها.

وتشير العروض الترويجية والتخفيضات التي يقدمها البائعون إلى تراجع شعبية هواتف آيفون 15 في الصين، كما تراجعت مبيعات آبل في الصين بنسبة قدرها 13% خلال الربع الأخير من عام 2023 الماضي.

ويعتقد بعض المحللين أن هناك علاقة بين الاهتمام القوي بهواتف أندرويد الجديدة المعززة بمزايا الذكاء الاصطناعي AI وبين انخفاض مبيعات هواتف آيفون التي شهدت تراجعًا في مبيعاتها بنحو 10% على أساس سنوي مطلع العام الجاري، في حين حققت شركة هواوي نموًا ملحوظًا في المقابل.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاقتصاد الصيني يشهد بوجه عام حالة من الانكماش مع تراجع القدرة الاستهلاكية للمواطنين وتراجع طلب السلع والخدمات وانخفاض أسعارها.

ومن المنتظر أن تضيف آبل عددًا كبيرًا من مزايا الذكاء الاصطناعي مع تحديثات أنظمة التشغيل القادمة، وسيكون من أهدافها محاولة دفع مبيعات منتجاتها.