TECNO تكشف عن حاسوب صغير للألعاب مبرد بالماء

عرضت TECNO خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 جهاز حاسوب للألعاب يبدو أنه يستهدف حل بعض المشكلات المرتبطة بهذه الفئة من الأجهزة.

وتتصدر حواسيب الألعاب في معايير الأداء، إلى جانب المساحة التي تشغلها والضوضاء الناتجة عن مراوح التبريد.

وأطلقت TECNO الحاسوب الصغير للألعاب المبرد بالماء MEGA MINI Gaming G1، إلى جانب الحاسوب المكتبي بحجم الجيب MEGA MINI M1.

ويمكن إقران كلا الجهازين بنظارات الواقع المعزز من TECNO من أجل الحصول على شاشة كبيرة لتحسين الإنتاجية وتجربة الألعاب الغامرة.

ويوفر حاسوب الألعاب الصغير من TECNO حلًا مناسبًا لعشاق الألعاب الذين يبحثون عن حوسبة قوية بشكل صغير.

وزودت TECNO حاسوب الألعاب الصغير المبرد بالماء MEGA MINI Gaming G1 ببطاقة رسومات مخصصة.

ويدمج MEGA MINI Gaming G1 الجيل الحديث من وحدات المعالجة المركزية للألعاب مع وحدات معالجة الرسومات المخصصة القوية.

ويتميز الجهاز بأنظمة تبريد المياه المرئية التي يمكنها تقليل الحرارة وزيادة الأداء، وهو مدعوم بمعالج Intel Core Ultra، كما يمكن تزويده بمعالج الألعاب العالي الأداء Intel Core i9-13900H من الجيل الثالث عشر مع Turbo Boost.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة قدرها 1 تيرابايت، كما يدعم فتحات SO-DIMM المزدوجة لزيادة ذاكرة الوصول العشوائي.

ويدعم الجهاز معيار الشبكة اللاسلكية WiFi6E ومنفذ Thunderbolt 4 العالي السرعة، ويتضمن أيضًا واجهة Oculink لتوسيع اتصال بطاقة الرسومات الخارجية، وهو مجهز بشاشة صغيرة، مما يسمح بمراقبة معلومات التحميل في الوقت الحقيقي.

وصممت TECNO جهاز MEGA MINI Gaming G1 بجسم معدني مع أضواء، وهو أمر جذاب للمستخدمين.

ويأتي الحاسوب المكتبي بحجم الجيب MEGA MINI M1 على شكل مكعب صغير بحجم قدره 0.38 لتر وبوزن قدره 445 جرامًا مع هيكل كامل من الألمنيوم، مما يوفر أداءً مكتبيًا عاليًا.

وزودت TECNO الجهاز بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر لإنجاز الأمور بسرعة، مع بطاقة الرسومات Intel lris Xe.

ويحتوي الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4 بسعة قدرها 16 جيجابايت ويدعم فتحات SO-DIMM المزدوجة لزيادة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 32 جيجابايت، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

كما أنه يوفر ما يصل إلى 13 منفذًا من أجل إضافة العديد من الأجهزة الخارجية، مما يعزز تنوع المنتج.

ويظهر كل من MEGA MINI Gaming G1 و MEGA MINI M1 التزام TECNO بالابتكار وتوفير حلول حوسبة متعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.