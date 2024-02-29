Energizer تعرض هاتفها القابل للطي Ultimate U660S

حظي الهاتف الذكي HardCase P28K من Energizer باهتمام كبير في معرض MWC 2024 بفضل مزاياه المميزة، أبرزها بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 28000 ميلي أمبير، مع أنه ليس الجهاز الوحيد الذي قدمته الشركة في المعرض، إذ عرضت الشركة هاتفها الذكي القابل للطي Ultimate U660S.

ويعد Ultimate U660S أحد أرخص الهواتف المزودة بشاشة قابلة للطي عموديًا من نوع OLED.

ويتميز الجهاز بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا يمكن طيها من النصف مثل الهاتف القابل للطي، بالإضافة إلى شاشة خارجية صغيرة الحجم بالقرب من الكاميرا.

يُعد هذا الهاتف من فئة الأجهزة القابلة للطي ذات التصميم الصدفي، مثل Samsung Galaxy Z Flip و Motorola Razr، بينما تُصنف أجهزة مثل Galaxy Z Fold و Google Pixel Fold ضمن فئة الأجهزة القابلة للطي ذات الشاشات الكبيرة.

ومع سعر متوقع قدره 499 يورو، قد يكون Ultimate U660S واحدًا من أرخص الأجهزة القابلة للطي سعرًا حتى الآن.

وتقول Energizer إنها لن تطلقه إلا في وقت لاحق من هذا العام، إذ من المتوقع أن يُطرح للبيع في أوروبا في شهر نوفمبر 2024.

ويحتوي Ultimate U660S معالج MediaTek Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي قدرها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

كما زودت الشركة هاتف Ultimate U660S ببطارية بسعة قدرها 3600 ميلي أمبير، ويأتي مع نظام التشغيل أندرويد 14.

ويوجد في الجزء الخلفي من الهاتف كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة ثانوية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، في حين يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 25 ميجابكسل.

وتتضمن القدرات اللاسلكية دعم WiFi و NFC ودعم بطاقة SIM المزدوجة لشبكات 4G LTE. ويحتوي هاتف Energizer مفصلًا قويًا، وإطارًا غير لامع، وجزءًا خارجيًا ذا مظهر معدني.

يشار إلى أن Energizer ليست الشركة الوحيدة التي تصنع هاتفًا قابلًا للطي منخفض السعر، إذ أطلقت ZTE جهاز Libero Flip في اليابان، وهو يباع بنحو 420 دولارًا.