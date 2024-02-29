EA تعلن تسريح 5% من قوتها العاملة

أعلنت شركة الألعاب الإلكترونية Electronic Arts، التي يُطلق عليها اختصارًا EA، أنها بصدد فصل نحو 5% من موظفيها، وهو ما يعادل نحو 670 موظفًا من إجمالي موظفيها الذي يتخطى 13 ألف موظف.

وتشكل عملية التسريح الأخيرة في EA أحدث تخفيض في عدد الموظفين بين مطوري ألعاب الفيديو خلال الآونة الأخيرة، وهو يشكل استمرارًا للاتجاه الأوسع لتقليص العمالة في صناعة التقنية عمومًا.

وكانت شركة سوني قد أعلنت الأسبوع الجاري أنها ستسرح نحو 900 موظف في قسم بلايستيشن، أي ما يعادل 8% من قوتها العاملة في ذلك القطاع.

وفي الشهر الماضي، أعلنت مايكروسوفت تسريح 1900 موظف في قطاع الألعاب التابع لها بعد ثلاثة أشهر من استحواذها على شركة “أكتفيجن بليزارد”، كما خفضت شركة Riot Games التابعة لشركة “تنسينت” الصينية نحو 11% من قوتها العاملة.

وقال أندرو ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة EA، في مذكرة أُرسلت للموظفين إن الشركة تبسط عملياتها “لتقديم تجارب أعمق وأكثر اتصالًا بالجماهير في كل مكان” مضيفًا أن عملية خفض العمالة ستدعم “الأولويات الإستراتيجية ومبادرات النمو” للشركة.

وتتوقع الشركة أن تكون خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها “مكتملة إلى حد كبير” بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وصرح ويلسون خلال إعلان النتائج المالية للربع الأخير الشهر الماضي بأن EA ستركز على مواصلة الاستثمار في سلاسل الألعاب الحالية التي تجذب جمهورًا واسعًا عبر الإنترنت، ومنها ألعاب Apex Legends و Battlefield و EA Sports FC و Madden NFL و The Sims وغيرها.