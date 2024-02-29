واتساب تطلق ميزة البحث بالتاريخ في أندرويد

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق ميزة البحث بالتاريخ في تطبيق أندرويد بدءًا من اليوم في المحادثات الفردية والمجموعات، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج عبر قناته في المنصة.

وكانت تلك الميزة متاحة في وقتٍ سابق في تطبيق واتساب في هواتف آيفون بالإضافة إلى حواسيب ماك وإصدار الويب.

ويمكن للمستخدمين البحث فقط عن دردشة في تاريخ معين بدلاً من تحديد نطاق زمني، ولاستخدام تلك الميزة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى الدردشة الفردية أو المجموعة المقصودة ثم اختيار خيار البحث والنقر على أيقونة التقويم الموجودة في شريط البحث.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين بالفعل البحث في كافة المحادثات وفقًا لنوع الرسائل كالروابط والوسائط والمستندات من خلال خيار البحث المتاح في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن المنصة تجرب مرشحات جديدة للبحث في الرسائل مثل “الكل” و”غير المقروءة” و”جهات الاتصال” و”المجموعات” بالإضافة إلى مرشح آخر يسمى “المفضلة” للتحقق بسرعة من الرسائل المميزة بنجمة.

وتحاول المنصة تسهيل وصول المستخدمين إلى الرسائل المُرادة على نحو سهل وسريع، خاصةً عندما تكون المحادثات الفردية أو المجموعات مليئة بالرسائل، وقد يكون ارتباطها بتاريخ محدد أحد العوامل التي تساعد في سرعة العثور عليها مجددًا.

وكانت منصة واتساب قد أطلقت حديثًا خيارات جديدة لتنسيق الرسائل في التطبيق، وهي القوائم النقطية والرقمية وتحديد الأكواد البرمجية وإنشاء الاقتباسات، كما تختبر حاليًا مجموعة من المزايا في الإصدار التجريبي من التطبيق.