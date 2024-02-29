هونر تعتزم إطلاق خاتم ذكي منافس لخاتم سامسونج

أعلنت شركة هونر الصينية عزمها إطلاق خاتم ذكي مستقبلًا بالإضافة إلى هاتف ذكي قابل للطي رأسيًا، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، جورج تشاو في مقابلة أجراها مع قناة CNBC المتخصصة في عالم المال والأعمال.

وتعمل شركة هونر على توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل الخواتم الذكية ضمن أجهزتها القابلة للارتداء، مع إمكانية التكامل المحتمل بين أجهزتها القابلة للارتداء والهواتف الذكية عبر تطبيق الصحة التابع لها، من أجل مراقبة صحة المستخدم على نحو أفضل بفضل إدماج الذكاء الاصطناعي.

وقال تشاو إن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة التي تركز على الصحة يفتح المجال أمام التوصيات الصحية المخصصة، كما شدد على الإمكانات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في التطبيقات الصحية، متصورًا إمكانية تصميم برامج تدريب رياضية استنادًا إلى العادات الفردية والبيانات الصحية الخاصة بالمستخدمين.

ومن خلال الخاتم الذكي، تهدف شركة هونر إلى تمكين المستخدمين من الحصول على الاقتراحات القابلة للتنفيذ المستمدة من التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية التي تقدمها للمستخدمين.

وما زال خاتم هونر قيد التطوير ولا معلومات إضافية متوفرة بشأنه في الوقت الحالي.

ويأتي إعلان هونر عزمها تطوير خاتم ذكي بعد إعلان سامسونج خاتمها الجديد والكشف عن تصميمه وأبرز مزاياه خلال مؤتمر MWC 2024.

وفي سياق متصل، أعلن تشاو عزم هونر إطلاق هاتف ذكي قابل للطي رأسيًا قد يحمل اسم Honor Magic Flip، وهو يختلف عن الهواتف الذكية الأخرى القابلة للطي أفقيًا ككتاب مثل هاتف Honor Magic V2 الذي تتيحه الشركة بالفعل لعملائها.