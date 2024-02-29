هوندا تكشف عن تجربة تنقل الواقع الممتد

أعلنت هوندا تجربة الواقع الممتد الجديدة التي تجمع بين الواقع الافتراضي وأجهزة التنقل الشخصية، مثل الكراسي المتحركة الذاتية التوازن Uni-One الخاصة بشركة صناعة السيارات.

وقالت الشركة إنها تعتزم عرض تقنيتها في معرض SXSW في أوستن خلال الشهر المقبل.

وتهدف التجربة إلى الارتقاء بتجربة الواقع الافتراضي الثابتة إلى حد كبير والمقتصرة على مساحة واحدة، وذلك من خلال إدماجها مع جهاز التنقل Uni-One الذي يشبه Segway من هوندا والذي يستجيب لحركات المستخدم.

وتستطيع هوندا بهذه الطريقة محاكاة السباق عبر المناظر الطبيعية الغريبة الغامرة.

ويعمل الجهاز دون استخدام اليدين، مما يتيح للمستخدمين حرية استخدام الجزء العلوي من أجسادهم لتعزيز تجربة الواقع الافتراضي.

ويمكن زيادة ارتفاع جهاز التنقل Uni-One إلى مقدار 27.6 بوصة ليكون المستخدم قريبًا من مستوى العين مع الأفراد الواقفين.

ويمكن للمستخدمين أثناء الجلوس التحرك للجهة الأمامية أو الخلفية أو الجانبية عن طريق إمالة أجسادهم في الاتجاه الذي يريدون الذهاب إليه ونقل وزنهم.

ويصبح المستخدم في مستوى الأشخاص الجالسين أو الأطفال الصغار في الوضع المنخفض لجهاز التنقل، ويمكنه التحرك في أي اتجاه عن طريق التوجيه باستخدام عصا التحكم.

وتقصد هوندا الترفيه من هذه التجربة، وليست بالضرورة للأشخاص ذوي الهمم أو الذين يعانون من تحديات في الحركة. ولم تذكر هوندا في بيانها الأشخاص ذوي الهمم.

وتتمتع هوندا بخبرة كبيرة في عالم الروبوتات، ويشمل ذلك روبوتها أسيمو Asimo الذي تقاعد في عام 2018.

ولعب أسيمو كرة القدم مع الرئيس باراك أوباما وواجه بعض اللحظات الصعبة، مثل سقوطه أثناء محاولة صعود الدرج.

وكشفت الشركة في العام الماضي عن مركبة عمل مستقلة مصممة للتعامل مع جميع المهام المتكررة في المطارات.

وتقول هوندا إن تقنية الواقع الممتد قد تكون مثالية لمراكز التسوق أو المتنزهات أو غيرها من مرافق الترفيه الداخلية أو الخارجية طالما أنها تحتوي مساحة كبيرة خالية من العوائق.

ويعتمد جهاز التنقل Uni-One على Uni-Cub من هوندا، وهو الجهاز الذي طرحته الشركة أول مرة في عام 2012.

ويزن جهاز التنقل Uni-One نحو 70 كغ ويمكنه حمل مستخدمين يصل وزنهم إلى 110 كغ. وتصل السرعة القصوى لجهاز التنقل إلى 6 كم في الساعة، في حين يصل مداه إلى 8 كم عند التنقل بسرعة تصل إلى 4 كم في الساعة.