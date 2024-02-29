ميزو تطلق هاتفها الذكي Meizu 21 Pro

أطلقت ميزو هاتفها الذكي الجديد الرائد Meizu 21 Pro، وينضم هذا الهاتف إلى هاتفها السابق Meizu 21، وهو الجهاز الذي أعلنته الشركة في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويحتوي Meizu 21 Pro بعض المواصفات المطورة مقارنةً بالإصدار القياسي. ويتمتع Meizu 21 Pro بالتصميم نفسه الموجود ضمن Meizu 21، ويشمل ذلك إطارًا مسطحًا وكاميرا خلفية ثلاثية موضوعة رأسيًا، بالإضافة إلى وحدة فلاش RGB LED، وهو مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68.

وزودت ميزو الهاتف بشاشة بقياس قدره 6.79 بوصات مع حافات رفيعة، وتأتي الشاشة بدقة قدرها 2K وذروة سطوع قدرها 1250 شمعة في المتر ومعدل تحديث قدره 120 هرتز.

وتتمتع الشاشة بشهادة حماية العين من الضوء الأزرق المنخفض، مما يضمن راحة المشاهدة لمدة طويلة.

كما أنها تحتوي ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، مع منطقة تعرف أكبر بمقدار 9 مرات مقارنةً بهاتف Meizu 21، وتتميز بوظيفة اكتشاف معدل ضربات القلب.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية مكونة من عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 122 درجة، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع تقريب بصري ورقمي.

وتوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويدعم الجهاز ميزة الثبيت البصري للصورة والتثبيت الإلكتروني للصورة، وهو قادر على تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 8K.

ويضم هاتف ميزو الجديد معالج Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وتوجد منطقة تبريد سائل بغرفة بخار كبيرة لتبديد الحرارة. ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية تبلغ سعتها مقدار 5050 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 10 واط.

ويعمل Meizu 21 Pro بنظام التشغيل Flyme مع مزايا الذكاء الاصطناعي، ويأتي مزودًا بمكبرات صوت مزدوجة و Bluetooth 5.4 و WiFi و NFC وجهاز تحكم من بعد بالأشعة تحت الحمراء مع طبقة الحماية Meizu Titan Glass 2.0.

وتوفر ميزو هاتف Meizu 21 Pro بعدة خيارات لونية هي Starry Night Black و Phantom White و Glacier Blue و Laurel Green.

وتطرح الشركة الهاتف بسعر قدره 695 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 750 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت و 820 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.