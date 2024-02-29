مقارنة بين هاتفي Magic 6 Pro من هونر و Galaxy S24 Ultra من سامسونج

يُعدّ Magic 6 Pro أحدث هاتف أطلقته شركة هونر، وGalaxy S24 Ultra هو أحدث وأقوى هاتف أطلقته شركة سامسونج حتى الآن.

يتمتع كلا الهاتفين بأداء سريع وقوي، ويدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويشتركان في حجم الشاشة، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، ويتمتعان بعمر البطارية الطويل، ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما.

ولتوضيح جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Magic 6 Pro من هونر و Galaxy S24 Ultra من سامسونج:

التصميم والشاشة:

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم مختلفة؛ إذ يأتي هاتف هونر Magic 6 Pro في هيكل يضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، ويضم في الجهة الخلفية إطارًا دائريًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيأتي بالتصميم ذاته الخاص بالطراز السابق Galaxy S23 Ultra مع بعض التغييرات القليلة التي تشمل الشاشة المسطحة والإطار المصنوع من التيتانيوم.

يحتوي كلا الهاتفين على شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات، لكن Magic 6 Pro يحتوي على شاشة منحنية ويحتوي S24 Ultra على شاشة مسطحة تمامًا.

تدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث متغير بين 1 و 120 هرتزًا، لكن شاشة Magic 6 Pro تمتاز بسطوع أعلى من سطوع شاشة هاتف سامسونج؛ إذ تبلغ ذروة سطوعها 5000 شمعة في المتر المربع، أما ذروة سطوع شاشة هاتف S24 Ultra فتبلغ 2600 شمعة في المتر المربع.

حسّنت شركتا سامسونج وهونر متانة هواتفهما الذكية الرائدة الجديدة؛ إذ تُعدّ سامسونج الشركة الأولى التي تستخدم زجاجًا من نوع Gorilla Glass Armor الجديد لحماية شاشات هواتفها، وهو أقوى بمقدار يبلغ 4x مقارنةً بالإصدارات السابقة ويقلل هذا الزجاج انعكاسات الشاشة بنسبة تصل إلى 75%.

أما شركة هونر فقد اختارت زجاج NanoCrystal Shield الذي يمتاز بقدرته على مقاومة الخدوش بمقدار يبلغ 10x مقارنةً بالإصدارات السابقة.

الكاميرا:

يحتوي Magic 6 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.4، والثانية مقربة من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، أما الثالثة فهي عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

أما هاتف سامسونج S24 Ultra فيحتوي على كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة عدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3X، والرابعة عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة.

كلا الهاتفين يوفران صورًا واضحة وعالية الجودة في جميع ظروف الإضاءة، ولكن الصور التي يُنتجها هاتف هونر تظهر فيها الألوان واقعية أكثر من الألوان التي تظهر في الصور التي يُنتجها هاتف سامسونج؛ إذ ستلاحظ أن الصور التي يُنتجها هاتف إس24 ألترا تكون الألوان فيها نابضة بالحياة ومشبعة أكثر من اللازم في بعض الأحيان.

ومع ذلك، فإن S24 Ultra يتفوق على هاتف هونر عندما يتعلق الأمر بتحرير الصور، وذلك بفضل أدوات تحرير الصور الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إذ تقدم واحدة من هذه المزايا اقتراحات حول أفضل التعديلات المناسبة لكل صورة، بالإضافة إلى مزية التحرير التوليدي التي تسمح بإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة، وتغيير مكان أي عنصر في الصورة أو تغيير حجمه، وستضبط هذه المزية خلفية الصورة تلقائيًا بعد تحريك العنصر أو إزالته.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا Honor Magic 6 Pro و Galaxy S24 Ultra بإصدارات مختلفة من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3؛ إذ يعمل هاتف سامسونج بإصدار مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي.

يتمتع كلاهما بأداء سريع وقوي بنحو مثير للإعجاب، وقد حصل كلا الهاتفين على درجات متقاربة جدًا في اختبارات الأداء في منصة Geekbench 6؛ إذ حصل هاتف هونر على درجات تبلغ 2232 و 6711، وحصل هاتف إس24 ألترا على درجات تبلغ 2229 و 6853.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 14، ويعمل هاتف هونر بواجهة المستخدم MagicOS 8، وأما هاتف S24 Ultra فيعمل بواجهة المستخدم One UI من سامسونج.

كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي، فقد أضافت سامسونج المساعد الذكي Galaxy AI إلى هواتفها الجديدة، ويوفر هذا المساعد مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام هواتف إس24، ومنها مزايا تحرير الصور التي ذكرناها سابقًا.

أما هاتف هونر Magic 6 Pro فيحتوي أيضًا على عدّة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها: MagicPortal و MagicLM. وتتيح لك مزية Magic Portal تحديد نص أو صورة، وعندما تسحبها إلى الزاوية اليمنى من الشاشة، يمكنك إرسالها مباشرة إلى واحد من التطبيقات لاستخدامها فيه، أما MagicLM فهو مساعد ذكي يمكنه الإجابة عن الاستفسارات العامة التي تطرحها عليه.

عمر البطارية:

كما هي الحال مع معظم الهواتف الذكية الرائدة الجديدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، يمتاز هاتفا Magic 6 Pro و S24 Ultra بعمر البطارية الطويل بفضل كفاءة هذا المعالج في استهلاك الطاقة.

يمكن أن تستمر بطارية هاتف هونر Magic 6 Pro بالعمل مدة تصل إلى 16 ساعة مع بقاء نسبة قدرها 50% من طاقة البطارية، ويمكن لبطارية هاتف S24 Ultra أن تستمر بالعمل مدة تصل إلى 16 ساعة مع بقاء نسبة قدرها 60% تقريبًا من طاقة البطارية.

يدعم Magic 6 Pro تقنية الشحن السريع Supercharge من هونر بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا، أما هاتف S24 Ultra فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

وعند شحن Magic 6 Pro سلكيًا ستنتقل نسبة الشحن من 1 إلى 100% في مدة قدرها 45 دقيقة فقط، مقارنةً بمدة قدرها 71 دقيقة لهاتف سامسونج.

السعر:

يُباع هاتف Honor Magic 6 Pro بسعر قدره 1100 جنيه إسترليني للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويُباع هاتف Galaxy S24 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن هاتف هونر Magic 6 Pro الجديد في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف هونر Magic 6 Pro الجديد“، ويمكنك أيضًا تعرّف المزيد من المعلومات عن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Magic 6 Pro من هونر و Galaxy S24 Ultra من سامسونج:

Honor Magic 6 Pro Galaxy S24 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. إصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 180 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، هي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 8. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1. الوزن 225 جرامًا. 232 جرامًا. البطارية 5600 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا. 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. السعر 1100 جنيه إسترليني للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. يبدأ من 1300 دولار.