يُعدّ هاتفا Galaxy S24 و Xiaomi 14 من أحدث الهواتف الرائدة الصغيرة الحجم التي تعمل بنظام أندرويد، ويتمتع كلاهما بقوة الأداء والمواصفات العالية التي تجعلهما من الخيارات الأساسية لأي شخص يرغب في شراء هاتف أندرويد جديد وقوي، ويأتي بتصميم أنيق وحجمه صغير.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 و Xiaomi 14 لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، ومساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يأتي كلا الهاتفين بأحجام متقاربة ولكن هاتف Xiaomi 14 أثقل وأطول من هاتف سامسونج؛ إذ يبلغ وزنه 193 جرامًا، ويبلغ طوله 152.8 ملم، ويبلغ سُمكه 8.2 ملم، وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 فيبلغ وزنه 167 جرامًا، ويبلغ طوله 147 ملم، ويبلغ سُمكه 7.6 ملم.

كلا الهاتفين من الهواتف الصغيرة الحجم التي يَسهُل استخدامها بيد واحدة، ويمكن وضعها في الجيب. ومن ناحية المتانة، يتفوق هاتف سامسونج على هاتف شاومي بهذا الجانب؛ إذ تأتي الجهة الأمامية من هاتف Galaxy S24 مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والطبقة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع (Aluminum Armor 2).

أما الجهة الأمامية من هاتف شاومي فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع آخر لم تذكر الشركة اسمه، والإطار مصنوع من الألمنيوم لكنه يختلف عن الألمنيوم المصنوع منه إطار هاتف سامسونج الذي يمتاز بالمتانة العالية والقدرة على مقاومة الخدوش.

الشاشة:

كلا الهاتفين يحتويان على شاشات تتمتع بمواصفات ممتازة، وهناك بعض الفروق الطفيفة في الحجم والدقة والسطوع؛ إذ يضم هاتف Xiaomi 14 شاشة من نوع (LTPO OLED) بمقاس قدره 6.36 بوصات، وبدقة قدرها 1200 × 2670 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 3000 شمعة في المتر المربع.

أما هاتف Galaxy S24 فيضم شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.2 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 2600 شمعة في المتر المربع.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Xiaomi 14 على بطارية تبلغ سعتها 4610 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر قليلًا من سعة بطارية هاتف Samsung Galaxy S24 التي تبلغ 4000 ميلّي أمبير في الساعة.

تستمر بطارية هاتف شاومي بالعمل مدة قدرها 13 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 17 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

أما بطارية هاتف سامسونج إس24 فتستمر بالعمل مدة قدرها 9 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 17 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن يتفوق هاتف Xiaomi 14 على هاتف سامسونج بهذا الجانب؛ إذ تدعم بطاريته الشحن السلكي بقدرة تبلغ 90 واطًا، وأما هاتف سامسونج فتدعم بطاريته الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا. ويمكن شحن بطارية هاتف شاومي بالكامل في مدة قدرها 35 دقيقة، مقابل 75 دقيقة لهاتف Galaxy S24.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Xiaomi 14 بمعالج كوالكوم الجديد (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24 بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر.

في اختبار الأداء الخاص بمنصة Geekbench 6 يتفوق هاتف شاومي على الإصدار العالمي من Galaxy S24 في الاختبار المتعدد الأنوية، ويتطابقان في الاختبار الأحادي النواة.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل Xiaomi 14 بنظام HyperOS الجديد من شاومي والمستند إلى نظام أندرويد، ويدعم هذا النظام مجموعة من المزايا الجديدة التي تُسهل الاتصال بين أجهزة شاومي ونقل البيانات، كما يدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي.

أما هاتف Galaxy S24 فيعمل بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI من سامسونج التي تحتوي على العديد من المزايا الجديدة، ويضم هذا الهاتف المساعد الذكي Galaxy AI الجديد من سامسونج الذي يوفر مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيقات الهاتف الأساسية.

الكاميرا:

يحتوي هاتفا Galaxy S24 و Xiaomi 14 على كاميرات خلفية وأمامية تأتي بالمواصفات التالية:

Xiaomi 14 Galaxy S24 الأساسية عدسة واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6. عدسة واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8. الثانية عدسة مقرّبة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0. عدسة مقرّبة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. الثالثة عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. الأمامية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0. تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يقدم كلا الهاتفين صورًا واضحة وعالية الجودة عند التصوير في النهار، لكنك ستلاحظ أن الصور التي يُنتجها هاتف سامسونج تتمتع بمظهر أفضل قليلًا من الصور التي يُنتجها هاتف شاومي.

وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، يتألق Xiaomi 14 ويُنتج صورًا واضحة وخالية تمامًا من التشويش، وتظهر فيها التفاصيل أكثر وضوحًا من الصور التي يُنتجها هاتف سامسونج.

وفيما يتعلق بأداء الكاميرا الأمامية، يتفوق هاتف Galaxy S24 على هاتف شاومي، فهو يُنتج صورًا تظهر فيها بشرة الوجه أكثر إشراقًا مقارنةً بالصور التي يُنتجها هاتف شاومي.

السعر:

يُباع هاتف Xiaomi 14 بسعر يبدأ من 608 دولارات، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 بسعر يبدأ من 800 دولار.

أيهما تختار؟

لا يوجد فرق كبير بين هاتفي Xiaomi 14 و Galaxy S24 في بعض المواصفات الأساسية، لكن هناك بعض المزايا التي يتفوق بها هاتف شاومي على هاتف سامسونج، وتشمل: دقة الشاشة وسطوعها، وعمر البطارية، ودعم الشحن السلكي السريع والشحن اللاسلكي السريع، فإذا كانت هذه المزايا مهمة لك فاختر هاتف شاومي.

من ناحية أخرى، يدعم هاتف سامسونج إس24 مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُسهل أداء الكثير من المهام، فإذا كنت ترغب في تجربة هذه المزايا فاختر هاتف سامسونج. وإذا كنت ستعتمد في الاختيار على السعر، فاختر هاتف شاومي؛ لأنه أرخص.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Xiaomi 14 و Galaxy S24:

Xiaomi 14 Galaxy S24 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.36 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر، والأبيض. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل نظام HyperOS المستند إلى نظام أندرويد. أندرويد 14. الوزن 193 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 608 دولارات . يبدأ من 800 دولار.