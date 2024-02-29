مقارنة بين ساعتي OnePlus Watch 2 و Apple Watch Series 9

تأتي ساعتا OnePlus Watch 2 و Apple Watch Series 9 مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة، وكلتا الساعتين تحتويان على مجموعة متنوعة من المستشعرات الخاصة بقياس المؤشرات الصحية المختلفة بالإضافة إلى تتبع اللياقة البدنية والنوم ومستوى التوتر وغيرها، لكن كل واحدة منهما تعمل بنظام تشغيل مختلف وتتضمن عدة مزايا مختلفة عن المزايا المتوفرة في الساعة الأخرى.

فإذا كنت ترغب في شراء ساعة ذكية وتفكر في ساعتي OnePlus Watch 2 و Apple Watch Series 9، سنوضح فيما يلي الفروق الرئيسية بين كلتا الساعتين لمساعدتك في اختيار الساعة المناسبة لك:

1- تتمتع OnePlus Watch 2 بعمر بطارية أفضل من عمر بطارية ساعة آبل:

تمتاز ساعة OnePlus Watch 2 بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 100 ساعة من الاستخدام العادي، ويصل إلى 48 ساعة من الاستخدام الكثيف، وأما ساعة آبل Watch Series 9 فتمتع بعمر بطارية متوسط يبلغ 18 ساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، تستغرق ساعة آبل ما يزيد قليلًا على ساعة لشحنها بالكامل، وهي مدة قريبة جدًا من المدة التي تحتاج إليها لشحن ساعة OnePlus Watch 2 بالكامل وتبلغ 60 دقيقة.

2- تدعم ساعة Apple Watch Series 9 إيماءة النقر المزدوج:

تمتاز ساعة Apple Watch Series 9 بأنها تدعم إيماءة النقر المزدوج (double-tap) التي تجعلها تبرز بين الساعات الذكية الأخرى، فهذه الإيماءة ليست متوفرة في أي ساعة ذكية أخرى باستثناء طراز Ultra 2 الجديد من آبل، وتُساعد في تنفيذ بعض الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، مثل: الرد على المكالمات الهاتفية وتشغيل الصوت وإيقافه مؤقتًا وغيرها، وذلك بالضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة.

3- ساعة Watch Series 9 مخصصة لمستخدمي هواتف آيفون:

تمامًا مثل ساعات آبل السابقة، فإن Apple Watch Series 9 متوافقة فقط مع آيفون ولن تعمل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

أما ساعة OnePlus Watch 2 فتعمل بأحدث إصدار من نظام Wear OS، وهو نظام تشغيل من جوجل مصمم خصوصًا للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لتتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ويوفر هذا النظام مجموعة من أفضل تطبيقات وخدمات جوجل، لتتمكن من استخدامها في ساعتك. فإذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد فستكون ساعة ون بلس هي المناسبة لك.

4- تُباع ساعة OnePlus Watch 2 بسعر أرخص من سعر ساعة آبل:

ساعة OnePlus Watch 2 مُتاحة للطلب الأولي بسعر قدره 250 دولارًا، وستُطرح في الأسواق العالمية في مطلع شهر مارس، وأما ساعة Apple Watch Series 9 فتُباع بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

أيهما تختار؟

تناسب كل ساعة منهما فئات مُختلفة من المُستخدمين؛ إذ لا يمكن لمُستخدمي هواتف أندرويد استخدام ساعة آبل؛ لأنها لا تتوافق إلا مع هواتف آيفون، لذلك سيعتمد الاختيار على نظام التشغيل الخاص بالجهاز أو الهاتف الذي ترغب في استخدامه مع الساعة.

أما إذا كنت تود استخدام الساعة الذكية بنحو منفصل عن هاتفك، فسيعتمد الاختيار على ميزانيتك، وعلى المزايا التي تبحث عنها في الساعة الذكية التي تود استخدامها، ويمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها ساعة في مقال:”ساعة OnePlus Watch 2 الجديدة.. إليك المواصفات والسعر“.

كما يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها ساعة آبل في مقال:”مراجعة لساعة Watch Series 9 الجديدة من آبل“، وفي مقال: “أبرز المزايا الجديدة في ساعة آبل Watch Series 9“.