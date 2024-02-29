مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 14 الجديد من شاومي

بدأت شركة شاومي بإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi 14 في الأسواق العالمية قبل بضعة أيام بعد إطلاقها في الأسواق الصينية، وتحتوي هذه السلسلة على هاتفي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Ultra، اللذين يأتيان مع تحسينات في التصميم والمزايا والمواصفات.

سنتحدث في هذا المقال عن هاتف Xiaomi 14 ونذكر جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في المراجعة التالية:

التصميم والشاشة:

Xiaomi 14 هو هاتف صغير الحجم يضم شاشة بمقاس قدره 6.36 بوصات؛ ويأتي في هيكل بتصميم يشبه إلى حد ما تصميم هواتف آيفون الحديثة؛ إذ يضم جوانب مسطحة مصنوعة من الألمنيوم، ويضم شاشة مسطحة تمامًا، ولكن تصميم الجهة الخلفية مختلف تمامًا، وتضم إطارًا مربع الشكل يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وأما الجهة الأمامية فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus).

يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر (Jade Green).

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (LTPO OLED) تدعم معدل تحديث تكيفي يتغير بين 1 و 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (Dolby Vision)، و(+HDR10).

تمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة قدرها 1200 × 2670 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع تصل ذروته إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus).

الكاميرا:

يضم هاتف Xiaomi 14 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

الأساسية: عدسة واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6.

الثانية: عدسة مقرّبة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

الثالثة: عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

عند استخدام الكاميرا الخلفية للتصوير ستحصل على صور عالية الجودة تظهر فيها جميع التفاصيل والألوان واضحة وخالية من التشويش حتى في الليل، وفي ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف Xiaomi 14 تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 24 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Xiaomi 14 بمعالج كوالكوم الجديد (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يعمل Xiaomi 14 بنظام HyperOS الجديد من شاومي والمستند إلى نظام أندرويد، وقد صمّمت شاومي نظام HyperOS الجديد، ليكون أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بواجهة المُستخدم MIUI.

يدعم هذا النظام مجموعة من المزايا الجديدة التي تُعزّز تجربة استخدام أجهزة Xiaomi المُختلفة؛ إذ يُسهل الاتصال بين أجهزة شاومي والوصول إلى البيانات والتطبيقات من مُختلف الأجهزة، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا النظام أداء أجهزة شاومي بتسريع عمليات تحميل التطبيقات، وزيادة سلاسة الرسوم المتحركة.

وفيما يتعلق بتحديثات النظام، سيحصل هاتف Xiaomi 14 على تحديثات لنظام التشغيل مدة قدرها أربع سنوات، وتحديثات أمنية مدة قدرها خمس سنوات.

البطارية والشحن:

يحتوي Xiaomi 14 على بطارية تبلغ سعتها 4610 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 31 دقيقة.

تدعم بطارية هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 46 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 13 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 17 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Xiaomi 14 بسعر يبدأ من 608 دولارات، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 14:

Xiaomi 14 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.36 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر، والأبيض. نظام التشغيل نظام HyperOS المستند إلى نظام أندرويد. الوزن 193 جرامًا. السعر يبدأ من 608 دولارات.