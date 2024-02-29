مايكروسوفت تعلن تقنية ترقية الصورة DirectSR

أعلنت مايكروسوفت واجهة برمجة تطبيقات ويندوز الجديدة DirectSR المصممة لتوفير طريقة سلسة لمطوري الألعاب لإدماج مزايا ترقية الذكاء الاصطناعي الفائقة الدقة من إنفيديا وإنتل و AMD.

وبعد أن نجحت إنفيديا في تقديم تقنية ترقية الصور DLSS، سرعان ما تبعها آخرون، مما زاد من صعوبة الأمر لمطوري الألعاب، إذ يحاولون دعم تقنيات FSR و XeSS و DLSS.

وتهدف DirectSR إلى توحيد أساليب الترقية لأجهزة الحواسيب المخصصة للألعاب التي تعمل بنظام ويندوز.

ويعد تقديم تقنية DirectSR بمنزلة المحاولة الأولى من مايكروسوفت لدخول مجال ترقية الصورة.

ووصفت الشركة واجهة برمجة تطبيقات ويندوز الجديدة DirectSR بأنها الحلقة المفقودة بين الألعاب وتقنيات الدقة الفائقة، وأوضحت أنها توفر تجربة سلسة مع كفاءة قابلة للتوسعة عبر الأجهزة.

وقالت الشركة في تدوينة جديدة: “تعمل واجهة برمجة التطبيقات هذه على تمكين الدقة الفائقة المتعددة البائعين من خلال مجموعة مشتركة من المدخلات والمخرجات، مما يسمح بمسار رمز واحد لتنشيط مجموعة متنوعة من الحلول، ويشمل ذلك Nvidia DLSS Supersolution و AMD FidelityFX Supersolution و Intel XeSS”.

وتساعد DirectSR مطوري الألعاب في تنفيذ الدعم لمختلف حلول الدقة الفائقة من إنفيديا وAMD وإنتل، ويستطيع المطورون استخدام واجهة برمجة تطبيقات DirectSR بدلًا من الاضطرار إلى كتابة التعليمات البرمجية لكل تقنية ترقية.

وتأتي التدوينة بعد أسبوعين من اكتشاف ميزة الدقة الفائقة التلقائية في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل ويندوز 11، ووعدت هذه الميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الألعاب المدعومة قابلة للعب بسلاسة مع تفاصيل محسنة.

ويبدو أن مايكروسوفت تتجه إلى إضافة الميزة إلى تقنيات الدقة الفائقة الموجودة، مثل DLSS و FSR و XeSS، بدلًا من تقديم بديل على مستوى ويندوز.

وتقول مايكروسوفت إن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة ستكون متاحة قريبًا عبر إصدار معاينة لمجموعة أدوات تطوير برامج Agility.

وتخطط مايكروسوفت لتقديم المزيد من التفاصيل بخصوص DirectSR أثناء جلسة المطورين في مؤتمر مطوري الألعاب القادم. وتعقد الجلسة في تاريخ 21 من مارس، وتضم ممثلين لكل من مايكروسوفت وإنفيديا و AMD.