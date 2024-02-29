سامسونج تعرض أجهزة جديدة قابلة للارتداء

تواصل سامسونج توسيع عائلة منتجاتها وقدمت الشركة منتجاتها الجديدة في MWC 2024، مع أن المنتجات الجديدة من عملاقة التكنولوجيا الكورية تنحرف قليلًا عن الفئات التي اعتدنا عليها.

ومن خلال التركيز على التقنيات القابلة للارتداء، عرضت سامسونج نظارة رأس تحمل اسم XR بصفتها منافسة لنظارة آبل المسماة فيجين برو، وروبوتًا يمكن ارتداؤه يسمى Botfit مصممًا لمساعدة أولئك الذين يعانون من صعوبة في المشي.

وتُعد سامسونج بلا شك واحدة من الشركات المصنعة للتكنولوجيا المبتكرة، وتنافس عملاقة التكنولوجيا في كل فئة من فئات المنتجات التي يمكن تصورها.

وعرضت الشركة مجموعة من المنتجات المبتكرة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، ومنها Botfit، وهو روبوت يمكن ارتداؤه مصمم لمساعدة أولئك الذين يعانون من صعوبة في المشي.

ويساعد روبوت Botfit في تحسين قدرة المستخدم على الحركة ويدعم أنشطته، وهو مصمم للأفراد الذين يعانون من صعوبة في المشي لأسباب، مثل الأمراض العصبية أو الاضطرابات العضلية الهيكلية أو الشيخوخة.

وتهدف سامسونج إلى تمكين الأشخاص في هذه الفئات والفئات المشابهة من عيش حياة مريحة ومستقلة.

وانتهت سامسونج من مرحلة تطوير منتج Botfit، ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج الضخم في الربع الثاني أو الثالث من هذا العام، مع توقع إصداره في الربع الأخير من هذا العام أو أوائل عام 2025.

ومن المخطط مبدئيًا إنتاج أقل من 100 ألف وحدة من الهيكل الخارجي المصمم لتعزيز المهارات الحركية، مما يشير إلى حقبة جديدة في التكنولوجيا القابلة للارتداء.

وفي حين أحدثت آبل تأثيرًا كبيرًا على مستوى العالم من خلال نظارة فيجين برو الصادرة منذ مدة قصيرة، فإن سامسونج لم تتأخر في الرد، إذ عرضت نظارة رأس باسم XR في MWC 2024.

وطورت سامسونج النظارة بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، ولا تزال الكثير من التفاصيل مجهولة، مع أنه يمكن القول إنها تأتي مع شاشة من نوع micro OLED، بالإضافة إلى 8 كاميرات، وتحتوي مستشعر ToF.

وكما هو الحال مع فيجين برو، يمكن التحكم في نظارة سامسونج من خلال حركات العين أو الأوامر الصوتية أو إيماءات اليد.

ولا تتوفر معلومات رسمية عن السعر حتى الآن، مع أنه من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عنها قرب نهاية العام وإصدارها في عام 2025.