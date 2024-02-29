رينو تعلن سيارتها الكهربائية Renault 5 E-Tech

أعادت رينو إحياء سيارتها الصغيرة المسماة Renault 5 بصفتها سيارة كهربائية، إذ عززت Renault 5 الأصلية سمعة الشركة المصنعة الفرنسية بصفتها شركة رائدة.

وسرعان ما استحوذت السيارة الصغيرة Renault 5 على قلوب السائقين الأوروبيين، وتحاول خليفتها الكهربائية Renault 5 E-Tech تكرار هذا النجاح.

وظهرت سيارة Renault 5 E-Tech أول مرة بصفتها ركيزة كهربائية في إستراتيجية رينو المسماة Renaulution.

وتتطلع شركة صناعة السيارات الفرنسية إلى إعادة تجميع جزء كبير من سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي وبيع المزيد من المركبات المصنوعة محليًا.

وأعادت رينو تصور Renault 5 بصفتها مركبة كهربائية معاصرة تقدم تصميمها المستقبلي التحديثي الفريد من نوعه الذي يثير المشاعر والاهتمام، بطريقة مماثلة لما فعلته السيارة الأصلية قبل 50 عامًا.

وتعد Renault 5 E-Tech أول سيارة مصممة بالاعتماد على منصة السيارات الكهربائية الجديدة المسماة AmpR Small من Ampere، وهي إحدى كيانات رينو المتخصصة في السيارات الكهربائية.

وتسمح المنصة المخصصة بأرضية مسطحة، وقاعدة عجلات بطول قدره 2.54 متر، وسعة تخزين قدرها 326 لترًا، وكل ذلك مع الحفاظ على مركز ثقل منخفض ووزن محدود قدره 1500 كغ.

وساعدت AmpR Small رينو في تقليص مدة تطوير Renault 5 E-Tech الجديدة إلى ثلاث سنوات وتمكين تقنيات جديدة، مثل الشحن الثنائي الاتجاه، والاتصال من السيارة إلى الشبكة، وقدرات التوصيل والشحن.

وقالت رينو: “يتزامن إطلاق Renault 5 E-Tech الكهربائية مع تحول كبير لملايين الأوروبيين نحو التنقل الجديد الذي يكون كهربائيًا ومتصلًا ومستدامًا. وقد أدى ذلك إلى تحول رينو إلى شركة سيارات من الجيل التالي”.

وتحتوي السيارة الجديدة نظام OpenR Link، وأكثر من 50 تطبيقًا، وخدمات عملية للقيادة الكهربائية.

وتسعى الصورة الرمزية القابلة للتنشيط عبر الأوامر الصوتية إلى إضفاء طابع إنساني على التفاعل بينك وبين السيارة من خلال الاستجابة للطلبات المنطوقة، مثل جدولة أوقات الشحن.

وتعِد سيارة Renault 5 E-Tech بمساعدات القيادة المخصصة عادةً للنماذج المرتفعة السعر، مثل مساعد السائق النشط ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي.

وتُطرح رينو Renault 5 E-Tech في ثلاثة تكوينات مختلفة للمحركات الكهربائية، مما يوفر مقدار 70 كيلوواط (95 حصانًا) أو 90 كيلوواط (120 حصانًا) أو 110 كيلوواط (150 حصانًا) من الطاقة.

ويوفر حجم البطارية الأقصى البالغ قدره 52 كيلوواط نطاقًا يصل إلى 400 كيلومتر، كما يمكن للسيارة سحب مقطورة يصل وزنها إلى 500 كغ.

وزودت رينو المقصورة الداخلية بشاشة بقياس قدره 10 بوصات للعدادات الرقمية، إلى جانب شاشة المعلومات والترفيه.

وتصل Renault 5 E-Tech بسعر مبدئي قدره 25 ألف يورو، وتصنع السيارة في فرنسا، مع إطلاقها رسميًا في شهر سبتمبر 2024.