إكس تجلب البث المباشر إلى المساحات الصوتية

أعلنت إكس إتاحة ميزة البث المرئي المباشر ضمن المساحات الصوتية، ويلاحظ مستخدمو المساحات الصوتية خيارًا جديدًا لتشغيل الفيديو عند إنشاء جلسة مساحة صوتية جديدة أول مرة.

ونشر أحد المستخدمين شرحًا رسميًا للميزة عبر المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، ويستيطع المضيفون اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى اختيار الوضع الأفقي أو العمودي لخلاصة الفيديو.

وتتوفر الميزة للمساحات الصوتية عبر إصدار iOS وأندرويد من تطبيق إكس، بالإضافة إلى إصدار الويب.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تأخر كبير أثناء تجربة الميزة حتى الآن. واستنادًا إلى المنشورات التي نشرها بعض المستخدمين، فإن إكس بحاجة إلى إصلاح بعض الأخطاء والمشكلات الأخرى حتى تعمل الميزة بسلاسة.

ويؤدي تشغيل الفيديو في الوقت الحالي إلى تأخير طويل جدًا في جلسات الدردشة، ويجعل البث في الوضع الأفقي من المستحيل إدارة المساحة الصوتية، نظرًا إلى أن الفيديو يشغل الشاشة.

كما أن المشاركين عبر أجهزة الحواسيب ليس لديهم القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو حتى الآن.

ويمتلك المضيفون القدرة على تشغيل الفيديو في الوقت الحالي، ونتيجة لذلك تحصل على عرض بارز لخلاصة الفيديو الخاصة بالمضيف محاطة بأيقونات المضيفين المشاركين والمتحدثين وأي مستمعين.

وتتوفر خلاصة فيديو المضيف داخل جلسة المساحة الصوتية فقط، ويجب على المستخدمين الانضمام إلى الجلسة من أجل مشاهدتها، مما يعني أن المساحات المسجلة لا تزال صوتية فقط في الوقت الحالي.

وأعلن إيلون ماسك في أواخر العام الماضي أن المساحات الصوتية ستحصل على البث المرئي المباشر.

وبدا وصفه حينها للميزة أقرب إلى طريقة عمل تطبيق مؤتمرات الفيديو أو تطبيق مكالمات الفيديو، مثل فيس تايم، إذ ينتقل بث الفيديو إلى الشخص الذي يتحدث حاليًا.

وتتميز المساحات الصوتية المتضمنة جلسة فيديو في الوقت الحالي بخلاصة فيديو المضيف المحاطة بأيقونات صغيرة لأي متحدثين آخرين أو مضيفين مشاركين أو مستمعين في الغرفة.

وتعد ميزة البث المرئي المباشر ضمن المساحات الصوتية منفصلة عن ميزة البث المباشر الموجودة ضمن إكس. وتتيح ميزة البث المباشر الموجودة ضمن إكس للمستخدمين بث الفيديو المباشر فعليًا.

وتعمل المساحات الصوتية بصفتها غرفة دردشة مباشرة، إذ يمكن لعدة مستخدمين الاستماع والتحدث، في حين لا يمكن للجمهور في البث المباشر سوى التعليق أو إرسال القلوب.