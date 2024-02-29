أوبو تطلق هاتفها الذكي F25 Pro 5G

أطلقت أوبو رسميًا هاتفها الذكي الجديد F25 Pro 5G، ويأتي الجهاز خلفًا لجهاز عام 2022 المسمى F21 Pro 5G، إذ لم تطلق الشركة F23 Pro 5G في عام 2023.

ومثل أسلافه، تتميز الإضافة الجديدة ضمن سلسلة F للشركة بتصميم بسيط ومواصفات من الفئة المتوسطة وسعر مقبول.

ويأتي الجهاز مزودًا بشريحة ميدياتيك وشاشة منحنية من نوع AMOLED ذات حافات صغيرة ودعم الشحن السريع والمزيد.

ويتميز هاتف أوبو بتصميم ذي إطار مسطح مع تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء. وتأتي الكاميرا الخلفية ضمن إطار مستطيل الشكل، في حين توجد المستشعرات داخل دوائر.

وتهيمن الشاشة على الجزء الأمامي من الجهاز بنسبة قدرها 93.4 في المئة من الشاشة إلى الجسم.

وتأتي الشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا وبكثافة قدرها 394 بكسلًا في البوصة مع عمق ألوان قدره 10 بت.

وتدعم الشاشة محتوى +HDR10 مع مستوى سطوع يصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي الهاتف معالج MediaTek Dimensity 7050 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 14 المعتمدة على أندرويد 14، ويحصل على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

وزودت أوبو الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وتستخدم الكاميرا الأمامية خوارزميات خاصة لتحديد العيوب وإزالتها، وقالت أوبو إن الذكاء الاصطناعي يقلل المسام للحصول على تأثير بشرة ناعمة مع الحفاظ في الوقت نفسه على المزايا الأصلية.

ويدعم جهاز أوبو تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K من خلال الكاميرا الخلفية والأمامية، ويتضمن مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة للقياسات الحيوية.

ويصل الهاتف مزودًا بجميع خيارات الاتصال الأساسية، مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5G و WiFi 6 و Bluetooth 5.2 و GNSS و USB Type-C.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، ويدعم معيار الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 67 واطًا.

وتطرح أوبو هاتفها الجديد بسعر قدره 290 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 315 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.