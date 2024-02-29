أوبو تطلق ساعتها الذكية الرائدة Watch X

أعلنت أوبو إطلاق Watch X، وهي ساعتها الذكية الرائدة والمتكاملة الخدمات والمزودة باتصال GPS و Wi-Fi و NFC و Bluetooth.

وفي محاولة لجعل الساعات الذكية تشبه الساعات التناظرية، تجمع Watch X بين جماليات هواتف سلسلة Find X والتصميم الذي يتميز بقرص كبير ووجه مستدير داخل هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس قدره 46 ملم.

وزودت أوبو وجه الساعة الذكية بغطاء زجاجي كريستالي من الياقوت لزيادة متانتها أمام الخدوش.

وتبدو الساعة متطابقة تقريبًا مع ساعة OnePlus Watch 2، ويشمل ذلك الإطارات ذات الحافة المستقيمة الواحدة والقرص المثبت في الجهة العلوية،

ولا يعد هذا الأمر مفاجئًا نظرًا إلى أن كلًا من ون بلس وأوبو تتبعان من الناحية التقنية للشركة القابضة نفسها.

كما أن المكونات الداخلية متطابقة، إذ تستخدم أوبو معمارية ثنائية المحرك، وتتميز بشريحة Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 لتلبية أعباء العمل الصعبة، في حين تتولى شريحة BES 2700BP المهام الخلفية.

وتتضمن الساعة ذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت.

وتحصل أيضًا على بطارية بسعة قدرها 500 ميلي أمبير مع عمر بطارية أقصى يصل إلى أربعة أيام، وتستطيع الساعة العمل لمدة تصل إلى 12 يومًا في وضع توفير الطاقة.

وقالت أوبو إن الساعة تتمتع بشحن سريع، إذ يمكن للشحن لمدة 10 دقائق أن يوفر مقدار 24 ساعة من الاستخدام.

وباعتبارها جهاز Wear OS 4 مع نظام تشغيل في الوقت الفعلي RTOS، فإن Watch X مدعومة عبر الهواتف الذكية التي تعمل بالإصدارات الحديثة من أندرويد، مما يعني أنها غير متوافقة مع أجهزة آيفون، وذلك نظرًا إلى أن Wear OS 4 غير مدعوم عبر نظام التشغيل iOS.

وأشارت أوبو إلى أن Watch X توفر مراقبة للضغط والأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، حتى في وضع توفير الطاقة.

ويمكن لهذه المقاييس معًا أن تمنحك لمحة سريعة عن مستويات صحتك الحالية دون خطوات إضافية.

وتستخدم الساعة الذكية أيضًا مستشعر القلب ومستشعر الأكسجين في الدم لمراقبة نومك أو حتى قيلولة قصيرة مدتها 20 دقيقة وإخبارك إذا اكتشفت أي علامات لانقطاع التنفس أثناء النوم.

كما أنها تستهدف الأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة نشط، إذ تدعم الساعة أكثر من 100 وضع للتمرين.

وتتميز Watch X بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسل مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث قدره 60 هرتز.

وتزن الساعة نحو 80 جرامًا مع الأشرطة، كما أنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، بالإضافة إلى تصنيف المتانة العسكرية MIL-STD-810H.

وتأتي Watch X في إصدار واحد، وهو هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس قدره 46 ملم، وذلك بسعر قدره 295 دولارًا.