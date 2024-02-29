آبل تواجه انخفاضًا في طلب نظارة فيجين برو

تواجه آبل انخفاضًا حادًا فيما يتعلق بطلب نظارة الواقع الممتد فيجين برو بعد مرور شهر واحد فقط على إطلاق الجهاز القابل للارتداء من العلامة التجارية في السوق الأمريكية.

وبدأ مستخدمو فيجين برو بعد أسبوع واحد فقط من إصدار النظارة بإعادتها، واشتكى الكثيرون من جوانب مختلفة، ويشمل ذلك دوار الحركة وعدم الراحة في الاستخدام.

وذكر المحلل مينغ تشي كو أن شحنات نظارة فيجين برو من آبل انخفضت بصورة ملحوظة، مع أن وقت شحن فيجين برو قد تحسن وأصبح بين 3 أيام و 5 أيام.

وانخفض الطلب بسرعة بعد مدة وجيزة من الإطلاق، ويدعي كو أنه من المحتمل عدم نمو الشحنات ما لم تخفض آبل سعر فيجين برو أو تقدم المزيد من الاستخدامات العملية.

ومن ناحية أخرى، فإن تحسين المعروض من نظارة الرأس من شأنه أن يساعد آبل في الاستعداد للإصدار العالمي لنظارة فيجين برو.

ويتوقع كو أن آبل في طريقها إلى التوسع خارج السوق الأمريكية عندما يتحسن المعروض من نظارة الرأس، وأنها قد تطلق فيجين برو في مناطق أخرى قبل WWDC في شهر يونيو.

ويعتمد الجدول الزمني على قدرة آبل على تعديل البرمجيات بطريقة تتوافق مع القواعد واللوائح المختلفة.

ومن المتوقع أن تصل الشحنات الأمريكية إلى 250 ألف وحدة بحلول نهاية العام، في حين يتوسع الإنتاج إلى 800 ألف وحدة.

ويعتقد المحلل أن آبل قد تصدر نسخة منخفضة السعر من النظارة مع مواصفات منخفضة، بالإضافة إلى نسخة جديدة بمواصفات مطورة.

وأضاف كو أن العلامة التجارية لم تطلق رسميًا هذين المشروعين بعد، مع أنه يتوقع أن يبدأ إنتاج النسخة المنخفضة السعر في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.

ومن المقرر أيضًا أن تركز النظارة المنخفضة السعر على تحسين كفاءة عمليات الإنتاج وسلسلة التوريد.

ولا يتوقع المحلل أن يكون هناك أي ترقيات رئيسية لنظارة فيجين برو الحالية حتى عام 2027 على الأقل.

ويشكك المشترون الأوائل في سعر الشراء البالغ قدره 3500 دولار، لذلك تحتاج آبل إلى زيادة جاذبية فيجين برو في الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.