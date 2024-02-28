CTL تقدم أول حاسوب كروم بوك يدعم اتصال 5G RedCap في العالم

كشفت شركة CTL، المتخصصة عالميًا في حلول الحوسبة السحابية للتعليم، عن أول حواسيب كروم بوك في العالم تدعم اتصال 5G RedCap باستخدام مودم كوالكوم Snapdragon X35 5G RedCap RF.

وتستعد شركة CTL لتجهيز خطوط إنتاج حواسيب كروم بوك، إذ سيحل اتصال 5G محل اتصال LTE.

ومع توجه المزيد من المدارس والمؤسسات لإنشاء شبكات خلوية خاصة للحصول على اتصال دائم في أي مكان، تقود شركة CTL جهود إدماج اتصال 5G في حواسيب كروم بوك.

وصرح إريك سترومكويست، الرئيس التنفيذي لشركة CTL، قائلًا: “تلتزم شركة CTL بتطوير وتقديم حلول بأسعار معقولة لأسواق التعليم والمجال المهني. نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لمعالجة الفجوة الرقمية بتوفير حلول شبكة خاصة أكثر تقدمًا وبأسعار معقولة لتمكين وصول جميع المستخدمين إلى الإنترنت بغض النظر عن مكانهم. نحن سعداء بالتعاون مع شركة كوالكوم لعرض إمكانيات الجيل التالي لشبكة 5G في مؤتمر Mobile World Congress في هذا العام”.

وقال جاتام شيورام، نائب الرئيس والمدير العام للاتصالات في شركة كوالكوم: “نهنئ شركة CTL بإنجازها في تقديم حاسوب كروم بوك الذي يدعم شبكة الجيل الخامس RedCap ومودم كوالكوم Snapdragon X35 5G RF. يُظهر هذا الإنجاز التزامنا بتضيق الفجوة الرقمية بسرعات نقل عليا، وهو ما يتوقعه المستخدمون من شبكة الجيل الخامس. نحن فخورون بالتعاون مع شركة CTL في دفع الابتكار وتقديم مزايا شبكة الجيل الخامس RedCap لمستخدمي حواسيب كروم بوك في جميع أنحاء العالم”.

ويدعم حاسوب كروم بوك (من سلسلة NL73) شبكة الجيل الخامس RedCap المستندة إلى مودم Snapdragon X35 5G RF، مع شاشة لمسية عالية الدقة بحجم قدره 11.6 بوصة، ومعالج إنتل N100، وذاكرة DDR5 بحجم قدره 16 جيجابايت، وقرص تخزين UFS بحجم قدره 128 جيجابايت، ودعم الاتصال اللاسلكي إنتل AX211 Wi-Fi 6E.