BYD تعزز حرب أسعار السيارات الكهربائية

كشفت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة BYD عن نماذج جديدة منخفضة السعر من سيارات السيدان Han وسيارات الدفع الرباعي Tang، مما أدى إلى تعميق حرب الأسعار الطويلة في السوق الكبرى للسيارات في العالم بحسومات كبيرة مقارنةً بتلك الموجودة في عام 2023.

وانخفض السعر المبدئي لنماذج سيارات السيدان Han المتوفرة بصفتها سيارات هجينة ومركبات كهربائية خالصة بمقدار 10.35 في المئة مقارنةً بأسعار النماذج السابقة.

في حين انخفض السعر المبدئي لنماذج سيارات الدفع الرباعي الهجينة Tang بمقدار 14.3 في المئة مقارنةً بأسعار النماذج السابقة.

وجاءت هذه المنتجات في أعقاب طرح BYD لنموذج جديد من سيارة الهاتشباك Dolphin ونموذج جديد من سيارة السيدان الهجينة Qin Plus DM-i في الأسبوع الماضي بأسعار مبدئية منخفضة مقارنةً بالنماذج السابقة.

ويشير التسعير إلى أن BYD تقدم تخفيضات كبيرة على معظم هذه النماذج مقارنةً بالعام الماضي.

وخفضت شركة صناعة السيارات السعر المبدئي لنموذج Qin Plus DM-i الكهربائي بمقدار 15 في المئة، في حين خفضت السعر المبدئي لنموذج Qin Plus DM-i الهجين بمقدار 20 في المئة.

ويأتي ذلك بعد أن خفضت BYD الأسعار المبدئية لنموذجي Qin Plus DM-i الكهربائي والهجين بمقدار 8 في المئة و 11 في المئة على التوالي في عام 2023.

ولم يتغير السعر المبدئي لسيارة الدفع الرباعي الهجينة Tang منذ عام 2022 عندما أطلقت BYD إصدار Champion Edition من هذا النموذج، مع أن سعر النموذج الجديد الهجين من سيارة الدفع الرباعي Tang لهذا العام انخفض بمقدار 14 في المئة مقارنةً بالسابق.

ومن ناحية أخرى، أطلقت BYD علامات تجارية جديدة، مثل Yangwang و Fangchengbao، للانتقال إلى السوق الراقية.

وكشفت النقاب عن السيارة الرياضية الخارقة U9 تحت علامة Yangwang بسعر يبدأ من نحو 233350 دولارًا.

وانخفضت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين بمقدار 38.8 في المئة في شهر يناير مقارنةً بالشهر السابق، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ شهر أغسطس 2023، وبغض النظر عن حملة التخفيضات المتجددة بقيادة تسلا، فإن الطلب متراجع.