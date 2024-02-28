AMD تطلق بطاقة RX 7900 GRE عالميًا بسعر يبلغ 549 دولارًا

أعلنت شركة AMD توفرًا أوسع للبطاقة الرسومية Radeon RX 7900 GRE في بعض الأسواق العالمية ومن ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية، وتعرف هذه البطاقة أيضًا بإصدار الأرنب الذهبي.

وصممت هذه البطاقة في الأساس كمنتج محدود الإصدار مخصص للسوق الصيني، وكان متوفرًا هناك منذ شهر يوليو من عام 2023.

وربما يكون قرار إطلاق هذه البطاقة في أسواق أخرى مدفوعًا بإطلاق شركة إنفيديا، في شهر يناير الماضي، لبطاقتي RTX 4070 SUPER و RTX 4070 Ti SUPER، اللتين تسببتا في تخفيضات متتالية في أسعار البطاقات التالية: RTX 4070، و RTX 4070 Ti، و RX 7800 XT؛ مما أدى إلى فجوة كبرى بين بطاقة RX 7800 XT وبطاقة RX 7900 XT، وهو ما يفسر سبب قرار AMD إطلاق بطاقة RX 7900 GRE بسعر يبلغ 549 دولارًا.

وتعتمد بطاقة Radeon RX 7900 GRE على وحدة معالجة الرسوم Navi 31 بدقة تصنيع قدرها 6 نانومتر مستندة إلى معمارية RDNA 3.

وتحتوي وحدة معالجة الرسوم Navi 31 على 80 وحدة حوسبة بما يعادل 5120 نواة، و 160 وحدة مسرعة للذكاء الاصطناعي، و 80 وحدة مسرعة لتتبع الأشعة، و 320 وحدة TMU.

كما تعتمد بطاقة RX 7600 XT على ذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 16 جيجابايت، بسرعة قدرها 18 جيجابت/ الثانية، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 576 جيجابايت/ الثانية، بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 260 واطًا.

ومن المتوقع أن يكشف العديد من شركاء AMD عن بطاقات RX 7900 GRE بتصميم احترافي، مع توفرها في السوق ابتداء من اليوم.

أخيرًا، قررت AMD في الوقت نفسه تخفيض سعر البطاقة الرسومية RX 7700 XT إلى 419 دولارًا.