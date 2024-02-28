نظارة آبل Vision Pro ومشكلة دوار الحركة..  إليك كل ما تحتاج إلى معرفته

تُعدّ نظارة آبل Apple Vision Pro من أحدث وأفضل نظارات الواقع المختلط، وقد حظيت هذه النظارة بقبول كبير فور إطلاقها، وبدأ العديد من الأشخاص باستخدامها لأغراض الترفيه والعمل أيضًا.

تُعدّ Vision Pro من أجهزة الحوسبة المكانية التي تضيف المحتوى الرقمي إلى البيئة الواقعية؛ مما يوفر تجربة غامرة وممتعة ومعززة للإنتاجية، ولكن كما هي الحال مع أي جهاز إلكتروني جديد يُطلق في الأسواق هناك بعض المشكلات والآثار السلبية الناتجة عن استخدامه، ومن المشكلات التي يواجهها بعض الأشخاص في أثناء استخدام Apple Vision Pro هي مشكلة دوار الحركة.

تُعدّ هذه المشكلة شائعة عند استخدام نظارات الواقع الافتراضي والواقع المُعزز بنحو عام وليست مقتصرة على نظارة آبل، ومع ذلك ركزت شركة آبل في تصميم نظارتها ونظام التشغيل visionOS بطريقة تضمن تقليل احتمالية الإصابة بهذه المشكلة، كما أوضحت كيفية التعامل معها في حال الإصابة بها.

وفيما يلي، سنوضح كل ما تحتاج إلى معرفته عن مشكلة دوار الحركة التي قد تعاني منها في أثناء استخدام نظارة آبل Vision Pro:

هل ستُصاب بدوار الحركة عند استخدام نظارة آبل Vision Pro؟

دوار الحركة هو أمر شائع قد تتعرض له في أثناء استخدام نظارات الواقع الافتراضي VR والواقع المُعزز AR. وينتج هذا الأمر عن عدم التوافق بين ما تراه عيناك من عناصر في البيئة الافتراضية وما يشعر به جسمك في البيئة الواقعية؛ مما يؤثر في التوازن ويسبب بعض الآثار الجانبية السلبية التي يمكن أن تستمر لساعات، حتى بعد إزالة النظارة.

اتخذت آبل الكثير من التدابير لمنع حدوث هذا الأمر في أثناء استخدام نظارتها Vision Pro؛ إذ صممت هذه النظارة لتدعم معدلات التحديث الفائقة السرعة ووقت الانتقال المنخفض والدقة العالية، وقد صممت آبل نظام (visionOS) خصوصًا للحوسبة المكانية، لتبقى على اتصال بالبيئة الحقيقية، وتتمكن أيضًا من استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المُعزز بسلاسة؛ مما يحافظ على التوازن والتركيز ويقلل احتمالية التعرض لمشكلة دوار الحركة.

ومع ذلك، فإن استخدام نظارة Apple Vision Pro مدة طويلة يمكن أن يسبب دوار الحركة، وفي حال الإصابة بهذه المشكلة ستعاني الأعراضَ التالية:

الدُّوار.

الغثيان.

اضطرابات في المعدة.

الصداع والتعب العام.

التعرّق.

فقدان التركيز.

بعض الأشخاص قد تظهر عليهم جميع هذه الأعراض بعد مرور مدة قصيرة على ارتداء النظارة، وبعضهم قد يعاني من بعض الأعراض وليس جميعها وقد تظهر عليهم في حال استخدام النظارة مدة طويلة.

كيفية منع مشكلة دوار الحركة في أثناء استخدام Vision Pro:

مع أن نظارة Apple Vision Pro مصممة بدقة كبيرة لتقليل احتمالية الإصابة بدوار الحركة مقارنةً بنظارات الواقع المختلط الأخرى، فإن العديد من الأشخاص سيعانون من هذه المشكلة. وهناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للتقليل من أعراض دوار الحركة، وقد تساعدك هذه الإجراءات أيضًا في منع الإصابة بدوار الحركة:

تقليل استخدام النظارة: تجنب استخدام نظارة آبل مدة طويلة، وخذ قسطًا من الراحة بعد استخدامها مدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

الجلوس في أثناء استخدام النظارة: يمكن أن يساعدك الجلوس على الأريكة في أثناء استخدام Apple Vision Pro في تقليل احتمالية التعرض لدوار الحركة.

تقليل حركة الرأس: قد يؤدي تحريك رأسك بسرعة من جانب إلى آخر إلى الإصابة بالدوار أو الغثيان حتى لو كنت تستخدم النظارة وأنت جالس.

التحقق من درجة حرارة الغرفة: يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الغرفة التي تجلس فيها بسبب الجو الحار إلى تفاقم شدة أعراض دوار الحركة، لذلك افتح النافذة وحاول الحفاظ على درجة حرارة الغرفة معتدلة في أثناء استخدام النظارة.

اضبط النظارة بطريقة ملائمة لحجم رأسك لزيادة الراحة؛ إذ يمكن أن يؤدي شد شريط النظارة كثيرًا إلى الإصابة بدوار الحركة أو الصداع.

تجنب مشاهدة المحتوى الغامر بنحو مفرط مثل الأفلام الثلاثية الأبعاد؛ إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بدوار الحركة خاصةً إذا كنت تخوض تجربة استخدام نظارات الواقع المختلط أول مرة.

بعد اتخاذ هذه التدابير من المفترض أن تقل احتمالية إصابتك بدوار الحركة، وأن تشعر بتحسّن في حال الإصابة بدوار الحركة، ولكن إذا استمرت الأعراض أو كانت شديدة، يجب أن تتوقف عن استخدام Apple Vision Pro. وإذا كنت لا تستطيع التوقف عن استخدامها لأي سبب، فاستشر طبيبك لمعرفة الإجراءات التي قد تساعدك في عدم التعرض لهذه المشكلة.