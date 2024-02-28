ميكرون تقدم حزمة ذاكرة UFS 4.0 للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

أعلنت شركة ميكرون تقديم عينات محسنة من حزمة ذاكرة Universal Flash Storage (UFS) 4.0 في أصغر تصميم في العالم بمقاس يصل إلى 9 × 13 ملم.

بناءً على تقنية ذاكرة NAND الثلاثية الأبعاد المتقدمة والمكونة من 232 طبقة وبحجم قدره 1 تيرابايت، توفر حزمة ذاكرة UFS 4.0 أفضل أداء في فئتها وتعد ابتكارًا شاملًا، مما يتيح تجربة سريعة واستجابة فضلى في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

للتوضيح، UFS هي فئة من الذاكرة غير المتطايرة المستخدمة في العديد من الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكذلك في بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وتحسن حزمة ذاكرة UFS 4.0 من ميكرون معدل نقل البيانات مع سرعة قراءة تسلسلية تصل إلى 4300 ميجابايت/ الثانية وسرعة كتابة تسلسلية تصل إلى 4000 ميجابايت/ الثانية، وهو ضعف أداء الأجيال السابقة.

وبفضل هذه السرعات، سيتمكن المستخدمون من تشغيل تطبيقات الإنتاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة بسرعة. ويمكن تحميل نماذج اللغة الكبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة تصل إلى 40%، مما يؤدي إلى تجربة سريعة وسلسة.

ومنذ تقديم حزمة ذاكرة UFS 4.0 من شركة ميكرون في شهر يونيو الماضي بمقاس يصل إلى 11 × 13 ملم، حسنت ميكرون حجم حزمة ذاكرة UFS 4.0 لتقدم اليوم أصغر حجم لحزمة ذاكرة NAND في العالم بمقاس يصل إلى 9 × 13 ملم فقط.

ويؤدي هذا التوفير الكبير في المساحة إلى حجم مثالي لتصميمات الهواتف الذكية القابلة للطي والنحيفة للغاية من الجيل التالي، مما يمنح المصنعين مساحة كبرى لإضافة بطارية بحجم كبير.

ومع زيادة كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 25%، تتيح هذه المزايا عمر بطارية أطول للمستخدمين، حتى عند تشغيل مزايا استهلاك الطاقة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والألعاب وتطبيقات الوسائط المتعددة.

ويتوقع أن تُستخدم هذه الحزمة الجديدة في الكاميرات الرقمية، وفي صناعة السيارات مثل أنظمة المعلومات الترفيهية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وأنظمة الملاحة، ونظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والأجهزة القابلة للارتداء.